PSG Mercato : Un crack de Bundesliga n'exclut pas un retour à Paris

Publié par Enzo Vidy le 07 mars 2023 à 10:40

En grande forme avec le Bayer Leverkusen cette saison, Moussa Diaby se dirige vers un départ et n'exclut pas à un retour au PSG l'été prochain.

Après un mercato hivernal raté, le PSG va miser sur la prochaine période des transferts pour renforcer son effectif, tout en faisant rentrer de l'argent dans les caisses en vendant des joueurs qui ne correspondent pas au projet du club. Parmi les joueurs concernés, Neymar est pressenti pour partir, lui qui est indisponible pour le reste de la saison en raison d'une blessure à la cheville.

Le doute est également de mise concernant Lionel Messi. Si le PSG veut absolument le conserver une saison supplémentaire, le joueur argentin n'a pas encore pris de décision sur son avenir et n'est pas certain de poursuivre l'aventure dans la capitale française. De ce fait, Luis Campos devrait faire du secteur offensif sa priorité pour le mercato estival, et cela tombe bien, puisqu'un joueur extrêmement performant en Bundesliga, et formé au PSG, serait enclin à un retour l'été prochain.

PSG Mercato : Moussa Diaby emballé à l'idée de revenir à Paris

Arrivé au Bayer Leverkusen en 2019 en provenance du PSG contre un chèque de 15 millions d'euros, Moussa Diaby est le véritable homme fort du pensionnaire de Bundesliga. La saison dernière, il a disputé 32 matches de championnat pour un total de 13 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées.

Cette année, l'attaquant français reste sur les mêmes standards pour le moment, avec 8 buts et 4 passes décisives en 22 matches de Bundesliga. Mais si l'on en croit les informations de Sky Allemagne, la saison actuelle pourrait être la dernière de Moussa Diaby avec le Bayer Leverkusen.

En effet, la source indique qu'un départ cet été n'est pas à exclure, et va même plus loin, en affirmant que le joueur de 23 ans serait emballé à l'idée de revenir au PSG lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Moussa Diaby est estimé à 50 millions d'euros sur Transfermarkt, et le PSG devra sortir le chéquier si l'attaquant français est amené à devenir une priorité pour Luis Campos.