PSG : Neymar fait une grosse promesse après sa grave blessure !

Publié par JEAN-LUC D le 07 mars 2023 à 03:15

Touché à la cheville contre le LOSC, Neymar ne rejouera plus cette saison avec le PSG. Après l’annonce du club, l’attaquant de 31 ans est sorti du silence.

Depuis son arrivée en août 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, Neymar n’a jamais connu une saison pleine avec le Paris Saint-Germain, à la faute à de nombreuses blessures qui le privent des échéances majeures du club de la capitale. Dans un communiqué médical publié ce lundi, soit à deux jours de son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG a annoncé que :

« Neymar Jr a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif. »

Le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé est donc out pour le reste de la saison après avoir inscrit 18 buts et distribué 17 passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues. À la suite de son club, le principal concerné s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

PSG : Neymar annonce déjà la couleur pour son retour

Après le communiqué officiel du Paris Saint-Germain mettant un terme à sa saison, Neymar a réagi sur Twitter. Le compatriote de Marquinhos a en effet posté une photo avec un message très sobre : « Je reviendrai plus fort. » Un gros coup dur pour le capitaine de la Seleçao puisque cette mauvaise nouvelle tombe dans une période où son départ est de plus en plus évoqué dans la capitale. Cependant, Christophe Dugarry estime, lui, que l’absence de Neymar est une excellente chose pour Christophe Galtier, qui pourra aligner plus sereinement une équipe beaucoup plus équilibrée.

« Malheureusement, je suis ravi pour le PSG que Neymar soit blessé. Je pense que c’est une chance incroyable pour Christophe Galtier. Il aurait dû sortir Neymar avant, c’était la seule solution. Je pense que cette équipe, elle est bien plus équilibrée à cinq derrières avec les deux de devant. Je trouve ça mieux pour le collectif du Paris Saint-Germain, mais derrière ils ont un joueur comme Ekitike qui montre qu’il n’a pas le niveau », a expliqué le Champion du monde 2018 sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.