Publié par Thomas G. le 09 mars 2023 à 09:32

L'élimination du PSG de la Ligue des Champions secoue déjà les dossiers mercato. Kylian Mbappé rapporte à plutôt la question de son avenir.

Éliminé hier soir face au Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions, le PSG est de nouveau en crise. C’est la deuxième année consécutive que le Paris Saint-Germain s’arrête à ce stade de la compétition. Les Parisiens ne sont pas parvenus à créer l’exploit sur la pelouse de l’Allianz Arena. Après une première mi-temps équilibrée, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont été surclassés en seconde période. Le plan du Bayern Munich pour empêcher l’attaquant français de s’illustrer a été d'une remarquable efficacité.

Interrogé en conférence de presse après l’élimination du PSG, Kylian Mbappé s’est exprimé sur la différence entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. « Ils (Bayern Munich) ont une équipe bâtie pour gagner la Ligue des Champions. Comme je l’ai dit en début de saison en conférence de presse, on va faire notre maximum. Notre maximum, c’est ça. C’est la vérité. On va se remettre en question et retourner à notre quotidien qui est le championnat.»

Un constat alarmant pour le Paris Saint-Germain qui rêvait d'un premier titre en Ligue des Champions cette saison. Une fois encore, la direction du PSG pourrait procéder à de nombreux changements lors du prochain mercato estival. Cette déclaration de Kylian Mbappé pourrait pousser les dirigeants du Paris Saint-Germain à se renforcer massivement cet été.

PSG Mercato : Kylian Mbappé évoque son avenir

La nouvelle élimination du Paris Saint-Germain pourrait avoir de nombreuses conséquences. Le duo composé de Luis Campos et Christophe Galtier pourrait être remercié à la fin de la saison. Dans le même temps, cette défaite face au Bayern Munich pourrait relancer le dossier de l'avenir de Kylian Mbappé.

Présent en zone mixte après la rencontre, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a évoqué son avenir. Son objectif à court terme est de remporter le titre de champion de France. « Si l’élimination joue sur mon choix ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra. » Malgré cet échec en Ligue des Champions, Kylian Mbappé devrait rester au PSG cet été. Toutefois l’élimination prématurée pourrait provoquer une nouvelle révolution au Paris Saint-Germain.