Publié par Timothy le 09 mars 2023 à 11:08

Après une blessure musculaire contractée face à Dijon le 11 février dernier, le retour d'Aïmen Moueffek se précise. Le milieu de l'ASSE donne un indice.

Actuellement en récupération après une douleur à la cuisse ressentie face à Dijon lors de la 23e journée de Ligue 2, Aïmen Moueffek se prépare à faire son grand retour. Dans une interview accordée au site Poteaux Carrés, le milieu de l'ASSE se livre sur sa remise en forme et sait déjà quand il va pouvoir à nouveau fouler la pelouse.

ASSE : Aïmen Moueffek de retour "d'ici deux semaines"

Une bonne nouvelle pour Aïmen Moueffek qui réalise sa meilleure saison à l'ASSE. "Ca va beaucoup mieux ! Je reviens bien et normalement je serai sur les terrains d'ici très peu de temps", indique le milieu de terrain. Et de préciser : "D'ici deux semaines grand maximum à mon avis." Un temps d'arrêt pour le joueur, alors qu'il commençait à enchaîner les matchs avec Saint-Etienne et retrouver son vrai niveau de jeu.

"Ouais, c'est sûr. Je crois que j'avais enchaîné 8-9 matchs, je me sentais bien. Mais ce n'est pas grave, c'est vrai que là je suis blessé mais ça ne va pas être un problème pour moi d'enchaîner des matchs à nouveau. Il reste pas mal de rencontres, la saison est loin d'être finie. En tout cas, je n'ai pas d'appréhension particulière sur le plan physique."

Aïmen Moueffek, un avenir encore incertain à l'ASSE

Aïmen Moueffek revient aussi sur l'étroite relation qu'il entretient avec Laurent Batlles, qu'il a notamment côtoyé chez les U15 à l'ASSE. Cette saison, l'entraîneur stéphanois a décidé de le faire jouer milieu défensif, soit un cran plus bas que son poste habituel. "Je me sens bien quand j'attaque et quand je défends. Quand je me retrouve milieu défensif, je ne suis pas libre car je ne peux pas attaquer comme je veux. La priorité pour moi, là où je me sens le mieux, c'est quand je suis libre. Numéro 8 ça me convient bien, car je peux attaquer et défendre, j'aime bien ce rôle "box-to-box", attaquer, défendre, être libre."

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'ASSE, Aïmen Moueffek ne se prononce pas encore sur la suite donnée à sa carrière. "Pour l'instant, je ne sais pas. Je suis en contrat, tant que je suis là je me donne à 100%, l'important c'est que l'équipe gagne et après on verra ce qui se passera."