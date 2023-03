Publié par ALEXIS le 10 mars 2023 à 21:34

Tenu en échec par l’ ASSE à Bordeaux (1-1), David Guion ne digère toujours pas le match nul concédé. Il regrette les 2 points perdus.

Les Girondins de Bordeaux ont été accrochés par l’ ASSE à Bordeaux lors de la 26e journée de Ligue 2, samedi dernier. Mais une semaine après le match nul, David Guion en veut à son équipe pour l’occasion offerte à l’AS Saint-Etienne de revenir au score. Pour rappel, les Bordelais ont pris l'ascendant sur l'ASSE grâce à un but inscrit par Aliou Badji, dès le début de la seconde période (1-0, 46e).

Une avance maintenue jusqu’à la 82e minute de jeu et un coup du sort. Clément Michelin fait une faute sur Abdoul Kader Bamba occasionnant un penalty, transformé par Jean-Philipe Krasso. « En deuxième mi-temps, il ne se passe rien chez les Stéphanois. On n’est pas loin de doubler la mise avec Josh (Maja). L’adversaire n’avait même pas un tir cadré avant leur but. Normalement cela doit être rideau et se terminer à un à zéro… », avait regretté l’entraîneur du FCGB.

ASSE : David Guion, « c'est nous qui leur donnons ce penalty »

Six jours après cette rencontre, le technicien des Girondins de Bordeaux est revenu sur cette rencontre qui lui reste en travers de la gorge. En plus de la faute commise par son équipe, il en veut aussi à l’arbitre Nicolas Rainville pour le penalty, peu évident à ses yeux, accordé à l’ ASSE.

« Sur un geste défensif malheureux, on leur donne un penalty. C'est nous qui leur donnons ce penalty, parce qu'ils n'avaient rien sinon en deuxième mi-temps, a estimé David Guion dans l'épisode 8 de l’inside vidéo proposé par son club. On a bien vu après que la faute était en dehors de la surface de réparation. Elle est là la frustration ». En effet, l'entraîneur de Bordeaux regrette surtout les 2 points perdus face à l' ASSE, alors que son équipe est en course pour la remontée en Ligue 1.