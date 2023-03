Publié par ALEXIS le 11 mars 2023 à 01:15

C’est avec un groupe de 18 joueurs que l’ ASSE va affronter Amiens, samedi. La recrue Pavlovic manque toujours à l’appel, alors que Dreyer fait son retour.

Le groupe de l'entraineur de l' ASSE, pour affronter Amiens SC, est connu. Il est composé de 18 joueurs, avec des changements comparativement au groupe convoqué contre les Girondins de Bordeaux. Blessés, Gaëtan Charbonnier, Aïmen Moueffek et Boubacar Fall sont effectivement absents.

Le jeune gardien de but touché au genou à l’entrainement, jeudi, est remplacé par Matthieu Dreyer, comme annoncé. Ce dernier fait ainsi son retour dans le groupe de l'AS Saint-Etienne, depuis son dernier match disputé le 26 décembre 2022, à Annecy (2-1). Le portier de 34 ans sera évidemment la doublure de Gautier Larsonneur. Il passe devant Etienne Green, blessé avec l'équipe réserve et trop juste pour rejouer.

Absent lors du déplacement à Bordeaux, Mathieu Cafaro fait aussi son retour dans le groupe stéphanois. Par contre Lenny Pintor n’est pas retenu par le coach des Stéphanois. Resté sur le banc de touche lors du match nul contre les Girondins (1-1), il est absent du groupe contre le club picard.

ASSE : Mateo Pavlovic encore absent contre Amiens SC

Un autre joueur manque à l’appel à l’ ASSE, Mateo Pavlovic (32 ans). Le défenseur central qui a fait un long périple en voiture de Croatie à Saint-Etienne, le dernier jour du mercato d’hiver, pour signer chez les Verts, n’a toujours pas joué la moindre minute avec l’équipe de Laurent Batlles. Encore absent du groupe lors de cette 27e journée de Ligue 2, le joueur prêt à l’ ASSE par HNK Rijeka (club croate) reste donc sur sa seule présence sur le banc de touche à Nîmes (1-2), le 20 février dernier. Selon le staff technique des Verts, il n’est toujours pas prêt physiquement pour jouer.