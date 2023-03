Publié par ALEXIS le 11 mars 2023 à 10:53

L’ ASSE est retournée sur les traces de Niels Nkounkou, l’une des recrues hivernales, à travers le témoignage de son ancien coach à Sannois-Saint-Gratien.

Près de deux mois après sa signature à l’ ASSE, Niels Nkounkou (22 ans) est sans doute l’une des satisfactions des Verts pendant cette deuxième phase du championnat. Repositionné comme piston gauche par Laurent Batlles, il n’a pas mis du temps pour s’adapter dans son nouveau rôle et séduit son entraineur.

« On a fait pas mal de vidéo avec lui. Le système qu'on utilise actuellement le libère offensivement. Il a beaucoup de jambes, doit encore un peu gérer ses émotions. Il a cette capacité de mettre beaucoup de vitesse, notamment offensivement. Niels Nkounkou a été passeur en plus de buteur, ce qui est aussi important pour nous », a apprécié l’entraineur de l’AS Saint-Etienne.

Le défenseur latéral gauche a été justement récompensé grâce à ses performances. Il a été élu pépite du mois de février par La Ligue 2 BKT.

ASSE : Denis Diaz, « Niels Nkounkou avait déjà tout pour lui... »

Dans Maillot Vert, le club ligérien rapporte le témoignage de Denis Diaz sur le parcours de Niels Nkounkou, pendant sa formation. Il confirme que le joueur vainqueur de la ‘’Gothia Cup en Suède en 2017’’(véritable Coupe du monde des jeunes) est une bonne pioche pour l’ ASSE.

« Niels avait déjà tout pour lui : la vitesse, le dribble, la précision devant le but et puis cette patte gauche. Ses transversales permettant de renverser le jeu […]. On a toujours eu conscience de son potentiel. Le voir réussir chez les pros n'est pas une surprise et j'en suis sincèrement très heureux », a raconté. le technicien en charge de la formation à Chambly.

Pour rappel, Niels Nkounkou est prêté à l’ ASSE par Everton jusqu’à la fin de la saison, mais son contrat est assorti d’une option d’achat. Formé à l’OM (2017-2020), il n’a pas été confronté à un souci d’adaptation à son retour en France en janvier 2023. Le natif de Pontoise est déjà auteur d’un but et 4 passes décisives en 8 matchs disputés en Ligue 2, sous le maillot des Verts. S’il améliore ses performances, il est fort probable que l’ ASSE le garde dans son effectif pour la saison prochaine, en levant l'option d'achat.