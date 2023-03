Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2023 à 11:53

Après le nouvel échec du PSG en LDC, Jamie Carragher a conseillé à Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid. Didier Deschamps a évoqué l’avenir du joueur.

À la fin du huitième de finale retour de Ligue des Champions et la défaite contre le Bayern Munich (2-0), synonyme d’élimination pour le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a laissé planer le doute sur son avenir avec une déclaration lunaire. Interrogé par la presse espagnole, l’international français de 24 ans a notamment lancé : « si je replanifie mon avenir ? Non, non... Je suis tranquille, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra. »

De son côté, la légende de Liverpool Jamie Carragher a été plus incisive en parlant de la situation de l’ancien buteur de l’AS Monaco. Sur CBS Sport, le consultant sportif a ouvertement conseillé à l’enfant de Bondy de quitter la Ligue 1 pour rejoindre le Real Madrid afin de remporter la Coupe aux grandes oreilles et gagner son premier Ballon d’Or.

« Kylian Mbappé doit quitter le PSG. Je pense vraiment qu'il doit partir. Ils ne sont pas près de gagner la Ligue des Champions. Je ne pense pas qu’ils vont faire mieux la saison prochaine s'il reste dans cette équipe. Le plus tôt il sera au Real Madrid, le mieux ce sera », a déclaré Carragher. Des propos auxquels Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a répondu.

PSG Mercato : Didier Deschamps fait confiance à Kylian Mbappé

En attendant l'annonce de sa liste pour le prochain rassemblement des Bleus pour les éliminatoires de l'Euro 2024, Didier Deschamps a profité d’une interview accordée au quotidien régional Le Parisien pour donner son avis sur l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Alors que plusieurs observateurs demandent au protégé de Christophe Galtier de changer d’air lors du prochain mercato estival, le Champion du monde 1988 assure que Mbappé est suffisamment mature et bien entouré pour prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière.

« Si Kylian Mbappé doit quitter le PSG ? Cette décision lui appartient. Le conseiller, ce n’est pas mon rôle. Kylian, sincèrement, n’a pas besoin de moi sur ce plan-là : il gère très bien sa carrière et est suffisamment bien entouré pour prendre les décisions opportunes », a expliqué Deschamps.