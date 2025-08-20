Mercato OM : Adrien Rabiot trouve preneur !

Poussé vers la sortie à l’OM pendant ce mercato estival, Adrien Rabiot pourrait filer en Italie. Trois clubs de Serie A lui font des yeux doux ces derniers jours.

Mercato OM : Adrien Rabiot, la Juve rêve d’un come-back

Adrien Rabiot est dans une situation compliquée à l’OM. Son avenir s’est assombri après une altercation avec Jonathan Rowe, épisode qui pourrait sceller son départ de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a choisi de rompre, laissant le milieu français libre de chercher un nouveau point de chute.

Mais le destin de Rabiot semble déjà tracé. L’AC Milan le suit depuis longtemps, mais une autre porte pourrait s’ouvrir. La Juventus, où il avait montré de belles qualités pendant cinq saisons, se dit prête à l’accueillir de nouveau. Un retour qui paraissait improbable, presque incroyable, mais qui prend aujourd’hui une allure concrète.

Turin n’a pas oublié Rabiot. Vice-champion du monde en 2022, joueur d’expérience, il conserve un profil rare sur le marché. La Juve, en quête de solidité au milieu, verrait dans ce come-back une solution immédiate. Mais la Vieille Dame n’est pas seule. L’Inter Milan, selon la Gazzetta dello Sport, songe aussi à lui. Les Nerazzurri cherchent un joueur puissant, musclé, capable d’imposer le rythme au milieu de terrain. Un portrait qui colle parfaitement à celui du gaucher français.