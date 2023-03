Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2023 à 12:23

Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, le Stade Rennais affronte Auxerre cet après-midi. Avant ce match, le SRFC a annoncé une signature en attaque.

Très fort potentiel de l’Académie du Stade Rennais, Wilson Samaké a signé ce vendredi son premier contrat professionnel. À Rennes depuis trois saisons, l’attaquant de 18 ans a été l’un des grands artisans du très beau parcours du club breton en Coupe Gambardella l’an dernier, en inscrivant pas moins de huit buts dans la compétition. Originaire de Vitry-sur-Seine, dans Val-de-Marne, Samaké s’est engagé pour trois saisons avec les Rouge et Noir, soit jusqu’en juin 2026.

« Je suis très heureux de pouvoir signer mon premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. Cela fait un long moment que le club fait confiance à ses jeunes et j’espère écrire mon histoire ici. Il y a beaucoup de travail, le plus dur reste à venir. Le stage vécu au Portugal en décembre avec le groupe pro s’est bien passé, j’ai pu apprendre. J’espère pouvoir intégrer de plus en plus les entraînements du groupe pro », a déclaré le jeune protégé de Bruno Genesio sur le site officiel du SRFC. Une signature également saluée par Florian Maurice, le directeur sportif des Rouge et Noir.

Stade Rennais Mercato : Maurice savoure la signature de Samaké au SRFC

Comme annoncé par les médias ces derniers jours, Wilson Samaké est désormais un footballeur professionnel au sein de l’effectif du Stade Rennais. Attaquant de profondeur, bon dos au jeu, joueur de surface, il présente de nombreuses qualités pour se faire une place parmi les meilleurs les années à venir. C’est donc tout logiquement que la signature de son contrat pro réjouit son directeur sportif, Florian Maurice.

« Wilson est un attaquant de pointe, de rupture, solide, puissant, capable de prendre les espaces et qui se déplace très bien. Il joue en N2 cette saison de manière constante. Il doit continuer à améliorer ses statistiques. Il se crée des occasions, c’est le plus important, cependant il doit mettre plus d’agressivité dans son jeu devant le but, mais c’est normal à son âge. C’est un joueur intéressant avec des qualités qu’il va encore améliorer. C’est une suite logique de son apprentissage. C’est un garçon, intelligent, calme, qui s’intègre très bien dans un effectif. Il doit bien finir sa saison en N2 et on verra s’il y a des opportunités qui se présentent pour lui en fin de saison », a confié le dirigeant breton.