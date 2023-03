Publié par Enzo Vidy le 10 mars 2023 à 15:45

Après avoir recruté Ibrahim Salah lors du dernier mercato hivernal, le Stade Rennais s'apprête à boucler la signature de Wilson Samaké.

Le secteur offensif était la principale force du Stade Rennais en première partie de saison. Mais le 2 janvier dernier, tout bascule. Lors du match entre le Stade Rennais et l'OGC Nice au Roazhon Park, Martin Terrier se blesse gravement au niveau du genou. Quelques jours plus tard, le verdict est sans appel, l'attaquant du SRFC souffre d'une rupture du ligament croisé, et est indisponible jusqu'à la fin de la saison.

Immédiatement, les répercussions se font ressentir dans le jeu du Stade Rennais, ainsi que dans les résultats. Si les dirigeants n'étaient d'abord pas vraiment d'avis à recruter un attaquant lors du mercato hivernal, la donne va rapidement changer. Florian Maurice va d'abord s'octroyer le prêt de Karl Toko-Ekambi jusqu'à la fin de saison. Ensuite, lors des dernières heures du mercato hivernal, le Stade Rennais s'attachera les services d'Ibrahim Salah, pour compenser le départ de Kamaldeen Sulemana.

Pour le moment, on ne retrouve toujours pas cette force offensive qui était celle du Stade Rennais il y a quelques mois. Mais les dirigeants continuent de travailler sur ce secteur, et sont sur le point d'officialiser la signature d'un élément offensif.

Stade Rennais : Le SRFC va boucler la signature de Wilson Samaké

D'après les informations révélées par Le Parisien ce vendredi, le Stade Rennais va officialiser la signature de Wilson Samaké. Le jeune attaquant de 18 ans est considéré comme l'un des éléments les plus prometteurs du centre de formation breton, comme l'indique la source. Il devrait signer son premier contrat professionnel dans les prochaines heures avec le SRFC.

Ce jeune joueur n'est pas inconnu du groupe de Bruno Genesio, puisqu'il a déjà participé à 5 entraînements avec le groupe professionnel cette saison, et faisait également partie des joueurs convoqués par le coach rennais lors du stage au Portugal cet hiver.