Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2023 à 13:23

Alors que le PSG pourrait prochainement mettre un terme à son contrat, qui court jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier pourrait rebondir dans un autre club de Ligue 1.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe révèle que la direction du Paris Saint-Germain maintiendrait encore sa confiance Christophe Galtier, mais restera attentive aux prochains matches des Rouge et Bleu après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions. De son côté, l’ancien joueur du club de la capitale française, Jimmy Algerino, assure que le sort du technicien marseillais est d’ores et déjà scellé et qu’il ne sera plus sur le banc des Rouge et Bleu la saison prochaine.

« Une réunion de crise avec Galtier était prévue ce jeudi après-midi, mais elle a été reportée. Étant donné les résultats, il ne peut pas continuer au PSG la saison prochaine. Je pense que son avenir est scellé, il sera licencié », a expliqué Algerino dans une interview accordée au portail Football. Alors que son avenir semble désormais s’écrire en pointillés, le successeur de Mauricio Pochettino pourrait voir une porte s’ouvrir devant lui en Ligue 1.

PSG Mercato : Christophe Galtier successeur de Kombouaré à Nantes ?

Après l’Olympique de Marseille, le SC Bastia, l’AS Saint-Étienne, le LOSC, l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier va-t-il poursuivre son aventure en Ligue 1 du côté du FC Nantes ? Alors qu’Antoine Kombouaré arrive au terme de son engagement avec les Canaris le 30 juin prochain, l’Insider Emmanuel Merceron a annoncé sur Twitter que le président du FCN, Waldemar Kita, a toujours rêvé de voir la Galtier sur le banc de son équipe. « Kita a toujours rêvé de Galtier », a-t-il lâché sur le réseau social. Reste maintenant à savoir que le FC Nantes voudra se séparer effectivement de Kombouaré à l’issue de la saison et si le Paris SG en fait de même avec la "Galette".