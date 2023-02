FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré va trancher cette semaine

Publié par JEAN-LUC D le 26 février 2023 à 14:10

En place depuis février 2021, Antoine Kombouaré vit ses derniers mois sur le banc du FC Nantes. Mais cette nouvelle semaine pourrait être déterminante pour son avenir à la Beaujoire.

En difficulté en début de saison, notamment en raison de relations tendues avec son président Waldemar Kita, Antoine Kombouaré a su rebondir au FC Nantes, tant sportivement qu’en interne. Si la tendance était clairement à un départ de l’ancien joueur des Canaris il y a quelques mois, la donne aurait totalement changé. Désormais, au sein du club, joueurs et dirigeants pousseraient pour que le Kanak poursuivre son travail à la tête de l’équipe première. Pas forcément opposé à cette option, Kombouaré s’accorderait encore un petit moment de réflexion et d’observation avant de trancher.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré s’est fixé un objectif pour décider

En effet, depuis jeudi et jusqu'à dimanche prochain, Antoine Kombouaré et ses hommes vont vivre une semaine bien chargée avec des rencontres au sommet qui pourraient décider de la suite de l’aventure de l’ancien coach du Paris SG sur le banc du FC Nantes. D’après les informations relayées par L’Équipe du jour, « il faut voir si le comportement de son équipe (dans les prochains matches) fera pencher Antoine Kombouaré, en fin de contrat, vers une prolongation. »

Après la désillusion européenne face à la Juventus Turin jeudi, le FCN reçoit le Stade Rennais ce dimanche avant d’enchaîner avec le RC Lens mercredi et le PSG dimanche prochain. Si son groupe montre un visage combatif et parvient à remporter le derby de cet après-midi et poursuit sa route en Coupe de France, Kombouaré pourrait être poussé à accepter la prolongation que lui propose sa direction.