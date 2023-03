Publié par JEAN-LUC D le 12 mars 2023 à 11:59

Alors que l’avenir de Christophe Galtier se dessine en pointillés sur le banc du PSG, Daniel Riolo a trouvé le bon entraîneur pour le club de la capitale.

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ne devrait pas faire long feu au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le technicien marseillais ne devrait pas survivre à la nouvelle désillusion européenne des Rouge et Bleu. Récemment, Jimmy Algerino, l’ancien joueur du club de la capitale française, a annoncé que le sort de Galtier est d’ores et déjà réglé par Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar.

« Une réunion de crise avec Galtier était prévue ce jeudi après-midi, mais elle a été reportée. Étant donné les résultats, il ne peut pas continuer au PSG la saison prochaine. Je pense que son avenir est scellé, il sera licencié », a expliqué le consultant d’Europe 1 dans une interview accordée au portail Football. Mais qui pour cracher l’équipe parisienne en cas de départ de Christophe Galtier ?

PSG Mercato : Zinédine Zidane à la place de Christophe Galtier

Depuis plusieurs semaines déjà et plus encore depuis l’élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, plusieurs noms d’entraîneurs sont associés aux Rouge et Bleu pour prendre éventuellement la place de Christophe Galtier la saison prochaine. De Thomas Tuchel à José Mourinho en passant par Thiago Motta, Steven Gerard ou encore Marcelo Gallardo, les médias multiplient les pistes pour l’après-Galtier. Mais selon Daniel Riolo, il n’y a qu’un seul technicien capable de faire passer un cap au PSG : Zinédine Zidane.

« Qui serait un bon entraîneur du PSG ? Aujourd’hui, clairement, y’a pas énormément de nom car il faut quelqu’un qui ait une renommée internationale, qui s’impose aux yeux des joueurs. Zidane ? Oui. Aujourd’hui, la personne idéale c’est Zidane », a indiqué le consultant de RMC Sport sur le plateau de Quelle Emission sur France 2 avant de justifier son choix.

« Parce que lui, quand il va entrer dans le vestiaire, j’aime pas l’image de baisser la tête, mais il dégagera un respect qui fera que les joueurs sauront que c’est comme ça et pas autrement. Après faut que Zidane ait envie de venir. C’est pas certain… », a-t-il ajouté.