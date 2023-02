PSG Mercato : Zinédine Zidane peut signer à Paris, un indice tombe

Publié par JEAN-LUC D le 23 février 2023 à 16:07

Grand rêve de l’émir du Qatar, Zinédine Zidane pourrait débarquer sur le banc du PSG dans les prochaines semaines. Et c’est loin d’être un leurre.

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinédine Zidane est la grande priorité du Paris Saint-Germain en cas de licenciement de Christophe Galtier. Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, l’ancien coach de l’OGC Nice est clairement menacé suite à une série de résultats négatifs depuis le début de l’année 2023. Et en cas d’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain, le technicien français pourrait être remercié par la direction parisienne.

Pour lui succéder sur le banc des Rouge et Bleu, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du club de la capitale française n’aurait qu’un seul rêve : Zinédine Zidane. Invité de l’émission "Zack en Roue Libre" de Zack Nani sur Twitch, Daniel Riolo s’est à nouveau exprimé sur l’éventuelle arrivée du champion du monde 1998 au Paris SG. Pour le consultant de RMC Sport, cette fois pourrait être la bonne pour une collaboration entre le leader du championnat français et ZinédineZidane.

« Si le PSG refait la proposition à Zidane, il viendra. Et cette proposition, il est possible qu'elle arrive dans pas très longtemps si les résultats ne sont pas ceux qui sont escomptés », a confié le journaliste sportif. Toutefois, Zizou aurait des conditions avant de débarquer dans la Ville Lumière.

PSG Mercato : Zinédine Zidane veut faire le ménage au Paris SG

Si l’émir du Qatar rêve de Zinédine Zidane, le président Nasser Al-Khelaïfi militerait plutôt pour le retour de l’Allemand Thomas Tuchel, limogé en janvier 2020 et qui a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea six mois plus tard. Mais selon les informations de Foot Mercato, la piste Zidane serait, à l’heure actuelle, le dossier le plus avancé à la Factory pour remplacer éventuellement Christophe Galtier.

Pour autant, le Marseillais de 50 ans ne souhaiterait pas travailler avec Luis Campos, le conseiller football. Arrivé l’été passé, l’ancien recruteur de l’AS Monaco pourrait donc être remercié en même temps que son coach Christophe Galtier.