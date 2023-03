Publié par JEAN-LUC D le 12 mars 2023 à 13:29

Alors que Daniel Rigolo a conseillé au PSG de le remplacer rapidement par Zinédine Zidane, Christophe Galtier a évoqué son avenir après le match à Brest.

Présent sur le plateau de « Quelle Emission sur France 2 », Daniel Riolo a insisté sur la nécessité pour le Paris Saint-Germain de confier les rênes de son équipe première à Zinédine Zidane en cas de départ de Christophe Galtier, qui ne fait plus l’unanimité en interne depuis la nouvelle désillusion en Ligue des Champions.

« Qui serait un bon entraîneur du PSG ? Aujourd’hui, clairement, y’a pas énormément de nom car il faut quelqu’un qui ait une renommée internationale, qui s’impose aux yeux des joueurs. Zidane ? Oui. Aujourd’hui, la personne idéale c’est Zidane. Parce que lui, quand il va entrer dans le vestiaire, j’aime pas l’image de baisser la tête, mais il dégagera un respect qui fera que les joueurs sauront que c’est comme ça et pas autrement. Après faut que Zidane ait envie de venir. C’est pas certain… », a expliqué le consultant de RMC Sport. Pour autant, le successeur de Mauricio Pochettino ne s’avoue pas encore vaincu et promet de se battre sur le banc des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Christophe Galtier veut finir la saison

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stade Brestois, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, samedi soir, Christophe Galtier s’est exprimé sur son avenir au micro de Canal+. Alors que Daniel Riolo et plusieurs autres observateurs réclament du changement sur le banc du club de la capitale, avec notamment la nomination de Zinédine Zidane, l’ancien coach de l’OGC Nice a ouvertement annoncé son souhait de terminer la saison pour aller décrocher le 11e titre de Ligue 1.

« Je parle tous les jours avec ma direction, Luis est tous les jours à mes côtés, le président est très présent. On doit finir la saison, chercher le titre. Il faut aller chercher ce titre. Il y a l'unité. N'ayez aucun doute sur l'unité. Je suis un entraîneur qui va se battre, avec l'équipe, pour chercher le 11e titre », a confié Galtier. Un message adressé directement à sa direction.