Publié par Timothée Jean le 13 mars 2023 à 10:00

Igor Tudor n’a pas apprécié l’arbitrage du match entre l’ OM et le RC Strasbourg (2-2). Il s’en est plaint à l’issue de la rencontre.

Après la lourde défaite subie face au PSG puis l’élimination contre Annecy en quart de finale de la Coupe de France, l’ OM pensait renouer avec la victoire au Vélodrome ce dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Opposé au RC Strasbourg, l’Olympique de Marseille avait fait le plus dur en menant au score 2-0 grâce à un but de Chancel Mbemba (49e) et un penalty d’Alexis Sanchez (76e).

L' OM semblait alors se diriger tout droit vers un succès à domicile. Toutefois, les hommes d’Igor Tudor ont finalement craqué dans les derniers instants de la rencontre. En l’espace de deux minutes, les Alsaciens sont revenus au score (2-2) grâce à un doublé de Jean-Eudes Aholou qui s’est transformé en bourreau des Phocéens. L’Olympique de Marseille enchaîne ainsi un quatrième match sans victoire à domicile. Mais avant l’issue de la rencontre, un fait de jeu a particulièrement agacé Igor Tudor.

OM : Igor Tudor peste contre l’exclusion de Leonardo Balerdi

Sur une action anodine, Leonardo Balerdi a commis une faute sur l’attaquant du RC Strasbourg, Habib Diallo, bien lancé dans la profondeur vers le but de l' OM. L’arbitre du match, qui a vu ce geste, n’a pas hésité à sortir le carton rouge, synonyme d’expulsion. Une décision injuste selon Igor Tudor. « Pour moi, il n’y avait pas carton rouge. Balerdi l’a touché, pas poussé, les bons arbitres voient la différence, mais là ça n’a pas été le cas », a-t-il pesté au micro de Prime Video.

Poursuivant, l’entraîneur croate de l’ OM a exprimé sa colère face aux décisions arbitrales, estimant que son équipe a « gravement été pénalisée par l’arbitrage lors des deux derniers matchs ». En infériorité numérique pendant plus d’une heure face au RC Strasbourg, l’ OM a finalement perdu deux précieux points dans la course à la Ligue des Champions. 2e de Ligue 1 à dix points du leader parisien, les Marseillais ne comptent plus que deux longueurs d’avance sur le RC Lens (3e). Ils devront impérativement aller chercher la victoire dimanche à Reims pour conserver leur place au podium.