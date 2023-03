Publié par Timothée Jean le 15 mars 2023 à 13:34

Le milieu de terrain Ruslan Malinovskyi a livré quelques confidences sur son arrivée à l’ OM et a affiché ses ambitions pour la suite de la saison.

Lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a frappé un très joli coup en recrutant Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame. Après plusieurs tentatives manquées, l’ OM a finalement eu le dernier mot pour sa signature. Le milieu de terrain ukrainien a rejoint le club phocéen sous la forme d’un prêt avec une option d’achat quasi obligatoire.

D'ailleurs, Ruslan Malinovskyi n’a pas tardé à s’adapter à son nouvel environnement. Il a déjà disputé 13 rencontres sous le maillot phocéen cette saison. Des débuts réussis pour cette nouvelle recrue de l’ OM. Dans un long entretien accordé à La Provence, l'international ukrainien est revenu sur son adaptation express et a révélé l’une des raisons de son arrivée à Marseille. Le joueur de 29 ans s’est dit conquis par le style de jeu prôné par Igor Tudor.

« Comme je l'ai dit, le football ici n'est pas totalement différent de ce que j'ai connu à Bergame. Notre style de jeu me plaît, c'est aussi l'une des raisons de ma venue. On pratique un football dynamique, fait de pressing, le ballon voyage, l'équipe attaque en permanence », a-t-il confié.

OM Mercato : Ruslan Malinovskyi vise la Ligue des Champions

Poursuivant, Ruslan Malinovskyi a abordé la suite de la saison à l’ OM. Battu par le PSG (0-3) puis éliminé par Annecy en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 6 tab à 7), l'Olympique de Marseille a sans doute dit adieu à ses rêves de titre cette saison. Distancé par le PSG en tête du championnat, l’ OM devra regarder vers le bas afin de sécuriser sa deuxième place sur le podium, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

Ruslan Malinovskyi est déterminé à atteindre cet ultime objectif de la saison. « On veut retourner en Ligue des champions et gagner quelque chose. Pour cela, il faut tout donner et travailler tous les jours », a-t-il ajouté. Pour accomplir cette mission, l’ OM devra enchaîner des résultats positifs et cela passe par une victoire dimanche prochain sur la pelouse du Stade de Reims.