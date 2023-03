Publié par Timothée Jean le 15 mars 2023 à 10:34

Alors que Igor Tudor cristallise les critiques après le nul contre Strasbourg, quelques questions se posent aussi dans le vestiaire de l’ OM.

Après un début d’année 2023 très convaincant, marqué par plusieurs victoires mémorables, l’Olympique de Marseille marque le pas ces dernières semaines. L’ OM a d’abord perdu le Classico contre le PSG (0-3) dans un stade Vélodrome médusé. Quelques jours plus tard, le club phocéen est éliminé en Coupe de France par la modeste équipe d’Annecy avant d’être tenu en échec face au RC Strasbourg dimanche dernier.

Ces échecs à domiciles sont loin d'être anodins et partagent des traits communs : une fébrilité défensive incarnée par un Leonardo Balerdi défaillant et des choix peu inspirés d’Igor Tudor. Avec des changements défensifs qui n'ont pas été payants, l'entraîneur de l’ OM se retrouve pointé du doigt, même au sein de son vestiaire.

Son latéral gauche, Jonathan Clauss, a d’ailleurs critiqué son coaching à l’issue du match contre le RC Strasbourg, sans le mentionner explicitement. « On change des choses à la fin, je pense que ça nous perturbe un petit peu, ça nous déconcentre (…) Parfois, la meilleure façon de défendre, c'est d'avancer, et là, on a juste attendu, ça ne nous a pas réussi », avait-il déploré.

OM : Igor Tudor, une gestion de plus en plus critiquée

Face à l'infériorité numérique de son équipe, à 10 contre 11 après l'exclusion de Leonardo Balerdi, Igor Tudor a pris la décision de fermer le jeu alors que son équipe menait au score 2-0 contre Strasbourg. Il a réalisé un choix très défensif avec les entrées d'Eric Bailly et de Mattéo Guendouzi à la place de Ruslan Malinovskyi et d'Alexis Sanchez. Des changements tactiques qui n’ont pas plu à Jonathan Clauss, puisque l’ OM a encaissé deux buts en fin de rencontre.

Et si le technicien croate aurait pu utiliser deux changements de plus, et lancer la recrue Vitinha, il a préféré défendre ses choix. Son entêtement avec certains joueurs fait alors débat dans la cité phocéenne. D’autant plus que le football développé par Igor Tudor est énergivore et la fatigue commence à se faire ressentir dans le vestiaire de l’ OM.

« Il y a deux inconvénients au système Tudor malgré le fait que l'on se régale. Il épuise les gars, et il n'y a pas de plan B. Oui ça court tout le temps, oui c'est généreux, oui c'est parfois déséquilibré, mais jamais il ne passera à 4 derrière ou à 2 devant », a déclaré Jérôme Alonzo dans des propos rapportés par La Provence.

Le consultant estime que l'entraîneur de l' OM commet des erreurs qui plombent son vestiaire. Le temps serait peut-être venu pour lui d’opérer certains changements le plus rapidement possible afin de mettre un terme à cette série de résultats inquiétants.