Pol Lirola vit sans doute ses dernières semaines à l’OM. En plus du Genoa, un nouveau prétendant italien s’active pour boucler sa signature.

Mercato OM : Pol Lirola est très convoité en Italie

Prêté la saison passée à Elche, Pol Lirola n’est pas parvenu à relancer sa carrière en Espagne. Le latéral droit espagnol est revenu à l’Olympique de Marseille cet été, mais a bien conscience qu’il ne rentre pas les plans de l’entraîneur de Marcelino. La preuve, le joueur de 26 ans n’a disputé aucun match officiel de l’OM depuis le début de la saison et doit s’entraîner en marge de l’équipe première.

Cette décision est la preuve manifeste que Pol Lirola est poussé vers la sortie. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026 avec l’OM, le défenseur espagnol a fini par comprendre qu’il n’est plus désiré dans la cité phocéenne et compte profiter de la fin du mercato pour mettre les voiles. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Passé par la Juventus, Sassuolo et la Fiorentina, Pol Lirola conserve en effet une belle cote du côté de l’Italie.

Frosinone a un atout pour Pol Lirola

Le Genoa s’est récemment positionné en vue de le recruter. Le promu en Serie A entretient de bonnes relations avec l’OM depuis le prêt de Ruslan Malinovskyi, ce qui pourrait faciliter les négociations pour sa signature. Mais le Genoa devra faire face à une rude concurrence sur cette piste défensive. Mis à part Alavés et l’AC Monza, Frosinone s’intéresse aussi de très près au profil de Pol Lirola. Le journaliste italien Ignazio Genuardi assure que les Giallazzurri ont dernièrement approché le défenseur de l’OM en vue de boucler sa signature.

Frosinone n’a pas pour le moment formulé d’offre concrète pour Pol Lirola, mais le club italien dispose d’un atout de taille dans ce dossier. Son entraîneur Eusebio Di Francesco a déjà eu le joueur de 26 ans sous ses ordres lors de son passage à Sassuolo et les deux hommes s’apprécient mutuellement. Le technicien italien tenterait ainsi de convaincre le défenseur espagnol de signer à Frosinone cet été. Reste à savoir si cela sera suffisant pour boucler sa signature. Quoi qu’il soit, l’OM essayera de négocier au mieux son prix de vente.