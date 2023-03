Publié par Enzo Vidy le 15 mars 2023 à 16:20

Grâce à ses bonnes prestations avec le LOSC, Jonathan Bamba a été convoqué pour la première fois par le sélectionneur de la Côte d'Ivoire.

Cette saison, le LOSC fait certainement partie des équipes les plus agréables à voir jouer dans notre championnat de France. Grâce à un pressing intense et un jeu porté vers l'avant, les Dogues se montrent souvent redoutables et restent un candidat plus que sérieux dans la course à l'Europe.

Actuellement 6e au classement, le LOSC n'a qu'un seul point de retard sur la 5e place, et tout laisse à penser qu'ils seront largement en mesure de devancer le Stade Rennais pour être européen l'an prochain. Mais si les Lillois en sont là aujourd'hui, certains joueurs y sont grandement pour quelque chose à l'image de Jonathan David, qui fait une saison remarquable avec les Dogues.

Depuis le début de l'exercice 2022-2023, l'attaquant canadien a déjà inscrit un total de 19 buts et délivré 4 passes décisives en seulement 26 rencontres disputées. Des statistiques impressionnantes qui font de lui l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Il faut dire que pour animer l'attaque du LOSC, Jonathan David est bien accompagné. En effet, Jonathan Bamba réalise lui aussi une saison fantastique, et l'ailier lillois vient d'être récompensé pour ses excellentes performances.

La liste de Jean-Louis Gasset pour le prochain rassemblement est tombée, et pour la première fois, Jonathan Bamba en fait partie. L'attaquant du LOSC a été appelé par son sélectionneur afin de participer aux deux rencontres de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 face aux Comores les 24 et 28 mars prochain.

Après avoir joué avec les Bleuets où il a disputé 21 matches entre 2017 et 2019, Jonathan Bamba va découvrir sa nouvelle sélection, et pourrait jouer ses premières minutes avec les Éléphants dans quelques jours.