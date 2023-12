Le LOSC va se renforcer à la suite de la grosse colère d’Olivier Létang, après le match perdu à Strasbourg. Des pistes existent pour un attaquant de complément. Des départs sont aussi dans les tuyaux à Lille.

Mercato LOSC : Largie Ramazani et Sekou Mara dans le viseur

L’entraineur du LOSC attend toujours l’attaquant complémentaire demandé depuis l’été. Sa demande pourrait être satisfaite cet hiver, car des pistes sont associées à Lille, à quelques jours de l’ouverture du mercato d’hiver. « Nous avons besoin d'un attaquant et peut-être d'un autre joueur », avait déclaré Paulo Fonseca, avant la trêve hivernale. Il réclame un attaquant polyvalent capable de prendre la profondeur et de jouer dans les petits espaces. Le technicien portugais a besoin de ce profil, en complément de Yusuf Yazici et Jonathan David.

Pour les pistes, Lille s’est renseigné au sujet du Belge d'Almeria, Largie Ramazani (22 ans, sous contrat jusqu'en 2025) d'après L'Equipe. Une ancienne piste du club nordiste est également d’actualité, selon la rumeur du marché. Le LOSC serait toujours intéressé par les services de Sekou Mara, transféré par Bordeaux à Southampton l’été dernier. Néanmoins, le quotidien sportif croit savoir que la piste menant vers l'ex-Bordelais « n'a pas avancé ».

Mercato : Tiago Djalo et Akim Zedadka sur le marché

Dans le sens des départs, celui de Jonathan David n’est pas à l’ordre du jouir cet hiver, même si l’intérêt de l’AC Milan ne faiblit pas. L’avant-centre Canadien est parti pour finir la saison au LOSC. Contrairement à Tiago Djalo, dont le contrat prend fin en juin 2024. D’après la source, l'Inter Milan, la Juventus et l'Atlético de Madrid sont en embuscade pour le recruter cet hiver, ou à défaut, l’enrôler librement à la fin de la saison dans six mois. Victime d’une rupture des ligaments croisés, l’imposant défenseur (1,90 m) est remis de sa blessure et proche d’un retour à la compétition. Acheté à 4 millions d’euros en 2019, le Portugais vaut 15 millions sur le marché.

En plus de Djalo, le latéral Akim Zedadka est inscrit sur la liste des possibles départs de Lille cet hiver. Paulo Fonseca ne compte pas sur lui. La preuve, il n’a pas joué le moindre match cette saison en Ligue 1, en dehors de sa présence sur le banc de touche 8 fois. Le jeune ailier Alan Virginius (20 ans), en manque de temps de jeu (2 apparitions en Ligue 1), est également pami les joueurs partants du LOSC.

Pas d'arrivée envisagée en défense et au milieu

« En revanche, l'arrivée d'un arrière central ne serait pas à l'ordre du jour », apprend la source. Les Dogues comptent trois joueurs pour deux places (Alexsandro, Samuel Umtiti et Leny Yoro). Aucun joueur n’est attendu au milieu de terrain, alors que Nabil Bentaleb (Algérie) sera absent pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN)

« En interne, on estime que l'évolution très positive d'Ayyoub Bouaddi (16 ans) peut lui permettre d'entrer pleinement dans la rotation, qui comprend également la recrue estivale Ignacio Miramon, lequel poursuit son adaptation », explique le média.