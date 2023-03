Publié par Enzo Vidy le 15 mars 2023 à 19:04

À quatre jours de la réception du Stade Rennais, le PSG fait toujours face aux absences d'Achraf Hakimi et de Nordi Mukiele à l'entraînement.

Éliminé de la Ligue des Champions mercredi dernier par le Bayern Munich en s'inclinant 2-0 en Allemagne, le PSG ne peut pas se permettre de laisser filer le titre de Ligue 1. Une réaction était donc attendue samedi dernier au stade Francis Le-Blé face au Stade Brestois, et les Parisiens ont une nouvelle fois dû s'en remettre à Kylian Mbappé, qui a arraché la victoire dans les dernières minutes de la rencontre.

Désormais, le PSG est tourné vers le prochain match de championnat, face à un adversaire d'un tout autre calibre, puisqu'il s'agit du Stade Rennais. Et même si le club breton traverse une mauvaise passe, les hommes de Christophe Galtier ne devront pas le sous-estimer, car le SRFC est la bête noire du PSG, et il a su le prouver lors du dernier affrontement entre ces deux équipes au Roazhon Park le 15 janvier dernier (1-0 pour les Rouge et Noir).

Il faut donc préparer cette rencontre avec sérieux pour le PSG, qui doit encore faire face à des absences lors de la séance du jour, avec notamment deux défenseurs qui n'étaient pas présents au Camp des Loges.

PSG : Hakimi et Mukiele n'étaient pas présents à l'entraînement

Mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier et le PSG à l'approche du choc face au Stade Rennais. D'après les informations révélées par Benjamin Quarez ce mercredi, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele n'étaient toujours pas présents lors de la séance d'entraînement de ce mercredi.

L'incertitude règne quant à une possible participation des deux joueurs du PSG face au SRFC dimanche prochain au Parc des Princes, et les prochaines heures seront déterminantes. Pour compenser ces absences, le journaliste indique que trois Titis ont pris part à la séance, avec parmi eux, un certain Ethan Mbappé qui était présent au Camp des Loges.