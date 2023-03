Publié par Dylan le 16 mars 2023 à 05:34

Critiqué après son erreur lors de Bayern-PSG, Marco Verratti voit son avenir s'assombrir à Paris. La tendance d'un départ se confirme de plus en plus.

Le Paris-Saint-Germain est en crise. Après son élimination précoce, mais logique face au Bayern Munich en huitièmes de finale de Ligue des Champions, le club de la capitale a subi la foudre de ses supporters. Chroniqueur dans l'émission After Foot diffusée sur RMC Sport et fan du PSG, Daniel Riolo n'y est pas allé de main morte.

Le spécialiste du football a pointé du doigt les différents coupables, que ce soit au niveau des joueurs ou des dirigeants du club. Parmi eux : le milieu de terrain italien Marco Verratti. Souvent défendu par Riolo par le passé, il a cette fois été sévèrement taclé par son ancien admirateur : « Verratti tu le renvoies à Pescara, il pourra manger ses petites brochettes, se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il sera tranquille et n’emmerdera plus personne. Et puis il ira faire un Urban avec ses potes comme ça. C’est un joueur d’urban ! » a ainsi lâché Daniel Riolo.

Marco Verratti songerait à un départ du PSG cet été

Poussé vers la sortie par Daniel Riolo mais aussi de nombreux amoureux du PSG, Marco Verratti réfléchirait sérieusement à sa situation au club. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'international italien (51 sélections, 3 buts) envisagerait un départ selon les informations du journaliste Daniele Longo. L'attitude du clan parisien, qui ne fait rien pour le protéger ni le défendre, le pousserait à faire ce choix.

Le silence du président du Paris SG, Nasser Al-Khélaïfi est notamment étonnant. C'est pourtant lui qui a acté la prolongation du milieu de terrain de 30 ans en décembre dernier. Reste à savoir s'il a toujours confiance en son joueur, ou s'il préfèrera écouter les avis des supporters du club. Autre cadre historique du PSG, Marquinhos est aussi sur la liste noire des fans. Toutefois, une nouvelle surprenante est tombée concernant son avenir. Le destin du capitaine parisien ne devrait pas encore s'écrire loin de la capitale française.