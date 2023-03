Publié par Thomas G. le 16 mars 2023 à 11:50

Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière avec le FC Nantes, Antoine Kombouaré pourrait acter sa prolongation grâce à une qualification en finale.

Depuis son arrivée au FC Nantes, Antoine Kombouaré a permis aux Canaris de changer de dimension. L’entraîneur français avait été nommé en 2021 pour aider les Jaune et Vert à se maintenir en Ligue 1. Deux ans plus tard, le FC Nantes a remporté sa première Coupe de France depuis 2000 et s'est qualifié pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Des résultats importants pour Antoine Kombouaré qui est rentré dans l’histoire du FCN.

À quelques mois de la fin de son contrat avec les Canaris, l’avenir de l’entraîneur français est toujours incertain. Antoine Kombouaré n’entretient pas de bonnes relations avec son président Waldemar Kita. Depuis plusieurs mois, les discussions pour une prolongation seraient au point mort. Le président du FC Nantes hésiterait à prolonger le contrat d’Antoine Kombouaré malgré son bilan. L’ancien coach du PSG pourrait donc quitter le FCN cet été.

Waldemar Kita souhaiterait attendre la fin de la saison pour prendre sa décision finale. De plus, le parcours en Coupe de France du FCN pourrait être décisif pour l’avenir d’Antoine Kombouaré. Vainqueur la saison dernière, le FC Nantes est toujours en course pour réaliser un doublé historique cette saison. Les Canaris reçoivent l’OL, le 5 avril prochain, en demi-finale de la Coupe de France. Un nouveau titre faciliterait la prolongation d’Antoine Kombouaré.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré soutenu par ses joueurs

Malgré des divergences avec son président, Antoine Kombouaré reste soutenu en interne. Selon les informations de RMC Sport, le technicien français peut compter sur le soutien de ses joueurs. Les Canaris souhaiteraient que l’entraîneur de 59 ans reste au FC Nantes la saison prochaine.

En parallèle de l’avenir d’Antoine Kombouaré, les Nantais veulent repartir de l’avant ce week-end en championnat. Les Canaris restent sur 4 matchs sans victoires avant d’affronter l’OL. Une victoire au Groupama Stadium permettrait aux hommes d’Antoine Kombouaré de prendre 9 points d’avance sur la zone de relégation.