Publié par JEAN-LUC D le 16 mars 2023 à 12:05

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, le PSG surveillerait attentivement la situation d’un champion du monde évoluant au Bayern.

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se prépare à vivre un autre été mouvementé. Susceptibles d’être conservés à leurs postes respectifs, Luis Campos et Christophe Galtier veulent bâtir une équipe proche de leurs aspirations. Les dirigeants parisiens souhaitent notamment attirer des joueurs français à même d’apporter de la valeur ajoutée aux Rouge et Bleu.

Si les noms de Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Ousmane Dembélé (Barça) et Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) sont évoqués, la presse espagnole assure que le club de la capitale française songerait également à un autre international français évoluant en Bundesliga.

PSG Mercato : Benjamin Pavard prêt à quitter le Bayern pour Paris ?

Il y a quelques semaines, l’émission Téléfoot annonçait l’intérêt du PSG pour Benjamin Pavard. Fan de la polyvalence du joueur de 26 ans, capable d’occuper le poste de latéral droit, de piston et de défenseur central, Luis Campos aimerait l’attirer lors du prochain mercato estival. Une tendance confirmée ces dernières heures par le quotidien madrilène AS, qui assure que le conseiller football du PSG suivrait avec beaucoup d’attention la situation du champion du monde 2018. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Benjamin Pavard pourrait en effet quitter le Bayern Munich cet été s’il ne prolonge pas son bail.

« Je suis content et je profite de mon temps. Pour le reste, on verra cet été. Je me concentre sur les prochains matches », confiait BenjaminPavard au micro de Sky Sports. Du côté de la direction bavaroise, aucun rendez-vous ne serait programmé avec l’entourage de l'international français pour une éventuelle prolongation. Toutefois, le PSG devra se montrer très convaincant, puisque le Barça serait en pole position dans ce dossier. Des clubs anglais et italiens seraient également à l’affût pour Benjamin Pavard.