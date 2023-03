Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2023 à 12:56

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Benjamin Pavard serait ciblé par le PSG. L’agent du défenseur du Bayern a fait le point sur sa situation.

Après sept saisons passées en Bundesliga, dont trois sous les couleurs de Stuttgart, Benjamin Pavard avait annoncé ses envies d’ailleurs en début d’exercice 2022-2023. Durant l’hiver, le polyvalent défenseur de 26 ans avait été annoncé proche du FC Barcelone avant d’être retenu par le Bayern Munich. En fin de contrat en juin 2024 avec le Rekordmeister, le champion du monde 2018 est également placé sur les tablettes des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui veulent recomposer leur effectif après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions.

Luis Campos apprécierait énormément la polyvalence du défenseur formé au LOSC. Le conseiller sportif du club de la capitale française préparait même déjà son offre pour Pavard. D’autant que le compatriote de Sadio Mané a récemment entretenu le doute au micro de Sky Sports. « Je suis content et je profite de mon temps. Pour le reste, on verra cet été », confiait le natif de Maubeuge. Alors qu’il se trouve en ce moment avec l’Equipe de France, son agent a évoqué sa situation auprès des médias italiens.

PSG Mercato : Benjamin Pavard hors de portée du Paris SG ?

S’il semblait proche d’un départ, Benjamin Pavard pourrait finalement rester et poursuivre son aventure avec le Bayern Munich. En effet, replacé dans une défense à trois ces derniers temps par Julian Nagelsmann, le compatriote de Kylian Mbappé est heureux à Munich et cela pourrait tout changer sur son avenir, selon son agent Joseph Mohan.

« Il a beaucoup changé depuis que Nagelsmann l’a fait passer du poste de latéral droit à son rôle d’origine, celui de défenseur central. À son poste, celui du milieu de la défense, il a trouvé la sérénité et la tranquillité, il est sans doute heureux. On ne sait jamais pour son avenir. Mais ce qui est clair, c’est que maintenant que Benjamin joue dans le rôle qui lui convient, les choses changent. Après les deux matches importants de Ligue des Champions, nous nous réunirons avec le Bayern et nous en parlerons, mais la relation avec le Bayern a changé », a déclaré le représentant de Benjamin Pavard dans une interview accordée à TMW. Le Paris SG sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.