Benjamin Pavard pourrait bientôt signer au FC Barcelone. Le Français est en fin de contrat en 2024 et a été proposé aux dirigeants catalans.

Mercato FC Barcelone : Benjamin Pavard comme option à droite

D'après les informations de Sky Germany, Benjamin Pavard aurait demandé à quitter le Bayern Munich cet été. Le défenseur français est en fin de contrat en 2024 avec le club allemand, et ne souhaite pas renouveler son bail avec le champion d'Allemagne. Benjamin Pavard pourrait rebondir au FC Barcelone. Le Français a été proposé aux Blaugranas il y a quelques mois par son agent Pini Zahavi, qui possède d'excellentes relations avec le président barcelonais Joan Laporta. C'est lui qui avait notamment facilité l'arrivée de Robert Lewandowski au Barça l'été dernier.

Le Barça se montre intéressé par l'international français, alors que Jules Koundé a affiché ses envies d'ailleurs après une saison où il a joué au poste de latéral droit. Le FC Barcelone pourrait ainsi proposer une offre cet été si le Bayern en demande un prix raisonnable. Le club bavarois en demanderait actuellement 35 millions d'euros, ce qui est jugé trop élevé par les dirigeants du Barça.

Le Barça a plusieurs options

L'intérêt du FC Barcelone reste mesuré pour Benjamin Pavard, étant donné que le champion du monde 2018 préfère évoluer en défense centrale. Ce poste est bouché au FC Barcelone et le Barça cherche un latéral droit. Les deux parties se seraient toutefois rapprochées ces dernières semaines, et Benjamin Pavard pourrait accepter de jouer sur le flanc droit de la défense, si l'opportunité lui était donné d'évoluer dans son rôle de prédilection dès qu'il en sera possible.

Benjamin Pavard n'est cependant pas la priorité des Catalans, qui disposent de plusieurs options pour cet été. Juan Foyth est la cible prioritaire à ce poste de latéral droit, mais les Barcelonais pourraient également se pencher sur Diogo Dalot ou João Cancelo.