Publié par ALEXIS le 17 mars 2023 à 02:05

Face au Havre, l' ASSE veut simplement prendre des points pour poursuivre sa remontée. Elle n’est donc pas revancharde, mais prête pour affronter le leader.

L’ ASSE (13e) affronte le Havre AC, leader de la Ligue 2, samedi (15h). Sept plus tôt, les Verts avaient été étrillés à Geoffroy-Guichard (0-6) et avaient fini le match à 8 contre 11, suite à 3 cartons rouges. Mais à l’instar de ses joueurs, Laurent Batlles ne rumine pas la vengeance. « Une revanche ? Non », a-t-il répondu en conférence de presse d’avant-match. Il s’est passé quelque chose d’irrationnel à l’aller. Je n’ai pas d’aspect revanchard, on a juste envie de continuer sur notre lancée. »

Le déplacement en Seine-Maritime s’annonce périlleux pour l’AS Saint-Etienne, vu les résultats du HAC cette saison. Le club normand ne compte qu’une seule défaite en championnat et elle date du 6 aout 2022 , lors de la 2e journée de Ligue 2. C’est donc logiquement que le Havre caracole en tête du classement avec 9 points d’avance sur son dauphin, Bordeaux.

ASSE : Batlles promet un gros match face au Havre AC

Dès lors, Laurent Batlles se méfie de l’équipe de Luka Elsner, surtout au stade Océane. « On va jouer une équipe solide, avec une grosse force mentale qui ne perd plus. Elle s'appuie sur beaucoup de joueurs qui ont connu la montée et de jeunes éléments qui performent. Ils savent aussi qu’ils ont cette réussite pour prendre des points importants », a-t-il prévenu.

Toutefois, le coach de l’ ASSE n’avoue pas son équipe vaincue d’avance. Bien au contraire, elle se tient prête pour défier l’intouchable leader, d'après Batlles. « On a beaucoup travaillé après Amiens […]. L’idée est d’amener des choses différentes, notamment dans les couloirs […]. À nous de faire un gros match là-bas », a rassuré le patron du staff technique des Verts.