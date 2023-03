Publié par Gary SLM le 18 mars 2023 à 15:25

Le PSG va enfin avoir la paix au mercato estival en approche. Le Real Madrid va pour un foie diriger ses offensives loin de Kylian Mbappé et de Paris.

Ces dernières années, la direction du PSG a eu le sommeil troublé par les intentions des dirigeants madrilènes. Ces derniers ont en tout cherché à recruter Kylian Mbappé pour bâtir leur nouvelle équipe de champions. Malgré la forte insistance de Florentino Perez, Nasser Al-Khelaïfi est parvenu à retenir l’attaquant français au Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Le Real Madrid se détourne enfin de Mbappé

Aucun des trois leaders offensifs de l’attaque du club de la capitale, Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé, n’a bougé, ce qui confirme le leadership des dirigeants du club parisien sur le marché des transferts. Sauf que le prochain mercato avait tout d’une nouvelle bataille à mener pour le président parisien.

Avec l’élimination précoce du PSG de la Ligue des champions par le Bayern Munich, Kylian Mbappé a compris qu’il lui faudra faire preuve d’une bonne dose de patience pour espérer remporter le avec le champion de France. Cette réalité aurait pu pousser le champion du monde 2018 à rejoindre le Real Madrid qui ne cachait pas vraiment son intention de revenir à la charge au mercato estival.

Mais à en croire la presse anglaise, rien ne devrait se passer de la sorte. Les merengues auraient en effet détourné leur regard de Paris et de Kylian Mbappé. Avec les soucis physiques de Karim Benzema, principale solution offensive de Carlo Ancelotti, recruter un buteur capable de redonner de la force en attaque est la priorité. Les erreurs des années passées, à savoir concentrer tous les efforts sur le dossier Mbappé, ne seront pas non plus rééditées.

Harry Kane, nouvelle priorité madrilène pour le mercato

Le Real Madrid penserait plutôt à recruter Harry Kane l’été prochain pour booster son attaque. Le joueur offensif de Tottenham Hotspur est sous contrat jusqu’en juin 2024. Estimé à 90 millions d’euros, il pourrait rejoindre le Real Madrid qui aurait été obligé de débourser bien plus pour Mbappé. Cette information est crédibilisée par la situation internet d’Harry Kane chez les Spurs. Au centre d'intenses négociations avec ses dirigeants depuis plusieurs mois pour prolonger, il n'a trouvé aucun accord.

Le Real Madrid veut profiter des désaccords entre le joueur et son club pour lui offrir une excellente porte de sortie. Le PSG saluera à n'en point douter cette initiative des Madrilènes pour ce qu’elle lui apportera la paix au mercato estival.