Publié par ALEXIS le 20 mars 2023 à 22:02

Aulas, président de l’ OL, a encore conforté Blanc à son poste, sur RMC, ce lundi. Il reconnaît pourtant que les résultats de l’entraineur ne sont pas bons.

Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas a assuré que Laurent Blanc n’est pas menacé de limogeage de son poste d’entraineur de l’ OL. Ce lundi, le président de l’Olympique Lyonnais a renouvelé sa confiance au successeur de Peter Bosz, pour l’exercice prochain. « Laurent Blanc sera notre coach l'an prochain. Je l'ai dit, il aurait dû devenir notre coach il y a trois ans. Il est là aujourd'hui et j'en suis très heureux », a-t-il lâché sur la radio.

Une décision qui semble un peu rapide, vu que la saison n’est pas encore bouclée et que Lyon est actuellement 10e du championnat et largué dans la course pour une place en coupe d’Europe. Le dirigeant de l’ OL admet d’ailleurs que les résultats du Cévenol sont mauvais.

« Notre saison n'est pas un cauchemar, mais c'est très difficile. On a fait tous les efforts possibles et imaginables. On a changé de coach, on a pris un entraineur expérimenté et indépendant sur le plan des idées. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Le bilan n'est pas bon pour l'équipe première […] », a-t-il reconnu.

Parlant de bilan, celui de Laurent Blanc (57 ans) en championnat est de : 7 victoires, 6 nuls et 5 défaites en 18 matchs dirigés en Ligue 1, depuis son arrivée à Lyon, le 9 octobre 2022.

OL : Jean-Michel Aulas s'accroche à la coupe de France

Cependant, l’ OL est toujours en course en coupe de France. Les Gones affrontent le FC Nantes en demi-finale, le 5 avril. S’il passe cette étape, ils seront opposés au vainqueur l’autre demi-finale entre le FC Annecy et Toulouse FC.

Jean-Michel Aulas espère gagner le trophée national, synonyme de qualification directe pour la phase de poule de la Ligue Europa. « Il y a la demi-finale de Coupe de France qui représente une bouffée d'oxygène pour tous les supporteurs », a-t-il rappelé.

Interrogé par ailleurs sur une possible démission de sa part, le dirigeant lyonnais a été catégorique : « Le championnat n'est pas encore terminé. Si je démissionne si on est dixièmes ? Oui, mais on vient souvent me rechercher après […] »