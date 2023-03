Publié par Enzo Vidy le 22 mars 2023 à 12:59

Quelques jours seulement après avoir choisi de représenter l'Algérie plutôt que la France, Houssem Aouar est violemment insulté par les supporters de l' OL.

Le choix d'Houssem Aouar fait beaucoup parler ces derniers jours. Vendredi dernier, le milieu de l' OL a pris la décision de représenter l'Algérie. Un choix annoncé sur les réseaux sociaux, et qu'il n'a pas tardé à justifié dans une interview accordé à FAF TV.

"Pour être honnête, c'est quelque chose qui me trottait déjà dans un coin de ma tête depuis très longtemps, mais je ne me voyais pas faire la démarche moi-même, par peur que cela me fasse passer pour un opportuniste. Mais le président et le coach m'ont tendu la main, et je l'ai vu comme un signe du destin."

Un signe du destin qui ne plaît pas à tout le monde visiblement. Dès le vendredi, à l'occasion du match entre l' OL et le FC Nantes, une Marseillaise a été entonnée lors de son entrée en jeu. Déjà en difficulté cette saison, Houssem Aouar n'avait pas vraiment besoin de cela. Et depuis plusieurs heures, les choses ne font qu'empirer pour le milieu de l' OL.

OL : Houssem Aouar violemment insulté sur les réseaux sociaux

Mardi soir, Houssem Aouar a publié une story sur son compte Instagram. Sur cette dernière, on peut entrevoir des messages à caractère raciste de la part d'un utilisateur à l'encontre du joueur de l' OL. En guise de commentaire, le milieu de 24 ans a préféré réagir avec ironie.

"Trois insultes en trois jours, vous pensez qu’il va tenir combien de temps ?" Houssem Aouar préfère en rire, mais les insultes ne cessent de s'amplifier ces derniers jours de la part de certains "supporters" lyonnais. Cela devrait fortement le conforter dans son idée de quitter le club à la fin de la saison.

OL : Le club monte au créneau pour Houssem Aouar

Dans un comuniqué publié ce mercredi matin via les réseaux sociaux, l'Olympique Lyonnais a tenu à aporter son soutien à son joueur. "L’OL apporte son soutien à Houssem Aouar ainsi qu’à toutes les personnes victimes de racismes et d’actes discriminatoires en raison de leurs origines ou choix de vie et condamne la haine. Le football est universel !" Une démarche qu'Houssem Aouar devrait grandement apprécier.

Pour rappel, Houssem Aouar n'a pas été convoqué par Djamel Belmadi pour le prochain rassemblement, et devra faire ses preuves sur la fin de saison pour espérer obtenir sa première convocation.