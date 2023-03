Publié par Enzo Vidy le 23 mars 2023 à 22:56

Alors que l' OL ira à Nantes pour aller chercher une place en finale de la Coupe de France, Johann Lepenant fait de cette compétition un objectif principal.

Le match d'une saison. Voilà comment qualifier cette demi-finale de Coupe de France à l' OL. Le 5 avril prochain, les hommes de Laurent Blanc ont rendez-vous à la Beaujoire, pour tenter d'écarter le FC Nantes, tenant du titre de la dernière édition. Largué dans la course à l'Europe en championnat, l' OL peut toujours rêver de disputer la Ligue Europa l'an prochain. Pour cela, une victoire finale en Coupe de France est obligatoire, et les Lyonnais vont tout miser sur cette compétition pour sauver une saison bien délicate.

En effet, les Gones occupent actuellement la 10e place de Ligue 1, avec 9 points de retard sur la 5e place, toujours occupée par le Stade Rennais. Les derniers matchs de l' OL ne sont pas flamboyants, après trois matchs nuls consécutifs face à Lorient (0-0), Lille (3-3) et Nantes (1-1). Malgré ces résultats moyens, les joueurs restent déterminés à l'idée de faire vibrer leurs supporters, à l'image de Johann Lepenant.

OL : Johann Lepenant envoie un message au FC Nantes

Dans une récente interview accordée à L'Équipe, Johann Lepenant est revenu sur la saison de l' OL. S'il reconnaît que les résultats de son équipe ne sont pas bons, il reste ambitieux, et compte bien ramener la Coupe de France aux supporters lyonnais.

"On est loin en championnat, mais on a encore un très bel objectif avec la Coupe de France. On doit tout faire pour la gagner, et retrouver la Coupe d'Europe." L'OL a donc son destin entre ses mains. Désormais, il va falloir transformer les paroles en actes, dès le 5 avril prochain sur la pelouse de la Beaujoire, en éliminant le FC Nantes.