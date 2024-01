Des informations sur l’été de santé de Johann Lepenant sont tombées. Blessé avec l’Equipe de France Espoirs en novembre (entorse du genou), il est en rééducation. Sera-t-il de retour dès la reprise de la Ligue 1 ?

OL : Johann Lepenant de retour en février

L’OL est longtemps resté la lanterne rouge de la Ligue 1, avant de remonter à la 15e place, juste avant la trêve hivernale. Cela, grâce à Pierre Sage, l’entraineur intérimaire du club rhodanien. Il a enregistré trois victoires de suite, et l’équipe de Lyon est remontée au classement. Pendant la période noire des Gones, Johann Lepenant (21 ans) était absent de l’équipe. Blessé au genou avec les Bleuets contre l’Autriche, le 17 novembre 2023, il n’a plus rejoué avec l’OL depuis cette date. A une semaine de la reprise de la Ligue 1, le milieu défensif sera-t-il opérationnel pour la phase retour ? Non, selon les informations de Hugo Guillemet.

Si l’on en croit le journaliste de L’Equipe, le jeune joueur de l’Olympique Lyonnaise est loin du retour. Il a certes commencé les exercices de renforcement musculaire, ainsi que les séances de vélo, mais Johann Lepenant ne jouera pas en Ligue 1 de sitôt. Son retour à la compétition est espéré courant février, d’après l’estimation de la source. Pour l’instant l’Espoir Tricolore doit se contenter du travaille en salle pour sa rééducation, pendant que ses coéquipiers sont sur le terrain avec Pierre Sage et son staff, depuis la reprise des entrainements, le 31 dimanche décembre 2023.

Mercato : Lyon cherche un milieu défensif en priorité

Notons que la priorité de l’OL cet hiver est un milieu défensif. Les recruteurs du club multiplient les pistes : de Baptiste Santamaria (Stade Rennais) à Mady Camara (Olympiakos), en passant par Nemanja Matic (Stade Rennais) ou encore Rade Krunic (AC Milan). Pour l'instant, Lyon a enregistré les arrivées de Lucas Perri (gardien de but) et Adryelson (défenseur central) du Brésil, et le départ de Tino Kadewere au FC Nantes. Le milieu de terrain recherché est toujours attendu à Lyon, cinq jours après l’ouverture officielle du marché d'hiver.