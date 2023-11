Sélectionneur de l'Équipe de France Espoirs, Thierry Henry a abordé le cas Johann Lepenant, qui n’a plus assez de temps de jeu à l’OL.

OL : Thierry Henry inquiet pour Johann Lepenant

Thierry Henry a sélectionné Johann Lepenant pour le regroupement actuel de l’Équipe de France Espoirs. Il a toujours la confiance du nouveau sélectionneur, malgré son temps de jeu réduit avec l’équipe de l’OL. Le technicien a regretté la situation du milieu défensif lyonnais, qui n’est plus un titulaire intouchable depuis le départ de Laurent Blanc et l’arrivée de Fabio Grosso. Il n’a joué que deux bouts de matchs lors des 6 derniers matchs de Lyon en Ligue 1.

Le technicien italien l’a écarté de son groupe à deux reprises et l’a laissé sur le banc de touche également deux fois. « La situation de Johann Lepenant est de plus en plus inquiétante », a commenté Thierry Henry, tout en s'étonnant que ce dernier n’était même pas dans le groupe groupe de l’OL à Rennes, juste avant la trêve internationale.

Mercato OL : Johann Lepenant va-t-il ouvrir la porte de sortie de Lyon ?

Que peut faire le jeune joueur de 21 ans s’il veut se relancer en club et garder également sa place chez les Bleuets ? La première solution, la plus évidente, est de travailler dur pour s'imposer à Lyon où il est confronté à une forte concurrence dans l’entrejeu. À défaut de pouvoir convaincre Fabio Grosso, il pourrait trouver une porte de sortie, si lui et ses proches le désirent. La possibilité de se faire prêter dans un club où il pourrait avoir plus de temps de jeu est envisageable. Cette voie a été évoquée par Thierry Henry.

D’après le sélectionneur, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, « c’est à lui et à son entourage de régler son problème à Lyon ». Arrivé à Lyon en juillet 2022, provenance du SM Caen, Johann Lepenant est sous contrat jusqu’en juin 2027. Huit millions d’euros seraient la valeur marchande du joueur lyonnais.