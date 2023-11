Désireux de renforcer l’équipe de Fabio Grosso durant le prochain mercato hivernal, John Textor, le nouvel homme fort de l’OL, serait intéressé par un cadre du Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : L’OL en pince pour Baptiste Santamaria

Lanterne rouge du championnat de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais attend avec impatience l’ouverture du marché des transferts de janvier pour renforcer l’équipe de Fabio Grosso. Si les noms de plusieurs joueurs étrangers sont régulièrement évoqués ces dernières semaines, John Textor et les recruteurs lyonnais regardent aussi sur le marché local. Après la grave blessure de Johann Lepenant survenue lors du match de l’équipe de France Espoirs disputé en Autriche vendredi soir, le recrutement d’un nouveau milieu de terrain est devenu une nécessité à Lyon. Et aux dernières nouvelles, le joueur du Stade Rennais, Baptiste Santamaria, devrait débarquer dans le Rhône dès cet hiver. L’affaire serait d’ores et déjà réglée.

L’OL a trouvé un accord avec Baptiste Santamaria

Envoyé sur le banc par la recrue Nemanja Matic et insatisfait de sa situation, Baptiste Santamaria pourrait changer d’air lors du prochain mercato hivernal. Déjà approché par l’OL cet été, le milieu de terrain du Stade Rennais serait toujours dans les plans des Gones. En effet, selon l’Insider Mohamed Toubache Ter, la direction olympienne aurait « trouvé un accord avec un milieu français pour cet hiver. »

Et le tabloïd britannique Daily Mercato assure que cet oiseau rare serait Santamaria. En manque de temps de jeu au SRFC, le joueur de 28 ans pourrait donc apporter son expérience au collectif lyonnais dans leur mission de maintien dans l’élite. Reste maintenant à savoir à combien le club breton sera prêt à laisser filer son numéro 8, dont le contrat court jusqu'en 2025 et estimé à 12 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.