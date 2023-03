Publié par ALEXIS le 23 mars 2023 à 16:55

L’ ASSE se dirige vers une grosse affluence au stade Geoffroy-Guichard, lors de la réception de Niort, le 1er avril prochain.

L’ ASSE reçoit Niort en ouverture de la 29e journée de Ligue 2, dans 9 jours. Laurent Batlles et son équipe ont repris le chemin de l’Etrat depuis mardi pour préparer le match contre la lanterne rouge du championnat. En l’absence de quatre internationaux, les joueurs présents sont très impliqués et concentrés, tant sur le terrain qu’en salle, comme le témoignent les images publiées par l’AS Saint-Etienne sur son site officiel.

Sur une série de trois matchs nuls avant la trêve internationale, Saint-Etienne souhaite renouer avec la victoire face à Niort. L’entraîneur de l’ ASSE a passé un mot d’ordre dans ce sens. « Prendre ce point (au Havre, ndlr), c’est très important pour continuer à remonter au classement […]. Mais on ne validera ce point qu’en étant performant face à Niort. »

ASSE : Encore une affluence record visée par Saint-Etienne face à Niort

Pour poursuivre sa série positive de 7 matches sans défaites, l’équipe de Laurent Batlles peut toujours compter sur ses bouillants et indéfectibles supporters. Présent aux côtés des Verts à domicile comme à l’extérieur, le peuple vert se mobilise encore pour pousser son équipe au succès contre Niort. Selon les informations de l' ASSE, publiées sur ses réseaux sociaux, le Kop Nord affiche déjà complet.

Pour ce 15e match de l’ ASSE à Geoffroy-Guichard cette saison, le public stéphanois vise une affluence record. Vu l’engouement actuel du peuple vert, il est fort probable qu’il atteigne la plus forte affluence, soit 23 072 spectateurs face à Amiens (1-1), le 11 mars dernier. Pour rappel, l' ASSE est remontée à la 12e place avant d'affronter Niort, 20e de Ligue 2.