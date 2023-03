Publié par Enzo Vidy le 24 mars 2023 à 18:34

Arrivé l'hiver dernier à l' OM en provenance de l'Atalanta, Ruslan Malinovskyi peine à véritablement s'imposer à l'Olympique de Marseille.

Son recrutement a été vécu comme un moment de gloire à Marseille. Le 9 janvier dernier, l' OM officialisait l'arrivée de Ruslan Malinovskyi en provenance de l'Atalanta Bergame. Un nouveau coup magistral signé Pablo Longoria, qui surveillait déjà le joueur ukrainien l'été dernier.

Mais après deux mois passés à l' OM, sous les ordres d'Igor Tudor, le bilan de Ruslan Malinovskyi n'est pas vraiment à la hauteur des espérances. Bien évidemment, le style de jeu prôné par le technicien croate demande beaucoup de patience, mais cela n'explique pas vraiment le déchet technique important dont est coupable le milieu offensif de 29 ans.

En termes de statistiques, Ruslan Malinovskyi a la chance d'être fréquemment utilisé par Igor Tudor. Depuis son arrivée à l' OM, l'ancien joueur de l'Atalanta comptabilise déjà 14 matches disputés toutes compétitions confondues, avec un seul but inscrit, lors du Classico en Coupe de France le 8 février dernier, remporté par l' OM 2-1 face au PSG.

OM : Le meilleur est à venir pour Ruslan Malinovskyi ?

Il serait très risqué de tirer des conclusions hâtives en ce qui concerne Ruslan Malinovskyi, surtout quand on regarde la saison de l' OM. En effet, à l'image du milieu ukrainien, les tauliers actuels de l'Olympique de Marseille ont eu besoin de temps pour s'adapter aux consignes d'Igor Tudor. Les matchs de pré-saison l'été dernier étaient très inquiétants, et le technicien croate en avait fait les frais lors de l'annonce de son nom pour sa première au Vélodrome.

Aujourd'hui, force est de constater que la donne a considérablement changé. L' OM est 2e de Ligue 1, et certaines recrues, en difficulté en début de saison, sont devenus indispensables au jeu marseillais. On pense notamment à Samuel Gigot, ou encore Jordan Veretout, pas vraiment épargnés lors des premiers mois de compétition, et qui sont considérés comme des titulaires indiscutables aujourd'hui à Marseille. Pas d'inquiétude donc pour Ruslan Malinovskyi, qui devrait prochainement voir son heure arriver, pour le plus grand bonheur des supporters de l' OM.