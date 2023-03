Publié par Dylan le 26 mars 2023 à 11:17

L'ASSE peut enfin dégraisser son infirmerie grâce à la trêve internationale. Le club forézien a pu récupérer un milieu de terrain blessé depuis février.

L'AS Saint-Étienne peut croire à un maintien inespéré à la mi-saison. Douzième de Ligue 2 après 28 journées, le club forézien a largement remonté la pente après des débuts très difficiles. Laurent Batlles et ses joueurs ont souvent côtoyé la place de lanterne rouge, une position qu'ils n'ont pas réussi à quitter jusqu'à la mi-janvier. Le mercato hivernal aura permis aux Verts de s'unir dans un seul et unique objectif : le maintien.

Avec les arrivées de Gaëtan Charbonnier, Kader Bamba, Lamine Fomba ou encore Gautier Larsonneur, l'ASSE s'est entouré de joueurs d'expérience. Sa cellule de recrutement a aussi tenté des paris qui commencent à payer, à l'image de Niels Nkounkou (prêté par Everton). Le latéral gauche français se montre de plus en plus décisif : en atteste son but contre l'Amiens SC (1-1) le 11 mars dernier.

Aïmen Moueffek fait son retour à l'ASSE

Avant de crier victoire pour le maintien, l'AS Saint-Étienne doit bien finir sa saison. Le prochain rendez-vous contre Niort, dernier de Ligue 2, sera capital pour avoir les cartes en main. Les Verts ne possèdent plus que 2 points d'avance que le premier relégable, le Stade Lavallois. Malgré ce constat, le coach stéphanois Laurent Batlles peut se satisfaire d'une bonne nouvelle : le retour d'Aïmen Moueffek. Celui-ci a repris avec la réserve en National 3, et a joué en tant que capitaine la première période contre Rumilly Vallières.

Le milieu de terrain était à l'infirmerie depuis un mois et demi, et une blessure aux ischios-jambiers contre Dijon (2-0, 11 février dernier). Fort de ses 14 matchs disputés avec l'ASSE, il est un joueur important dans la saison des Verts. Son retour arrive donc au meilleur des moments, alors que le sprint final approche à grands pas.