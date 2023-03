Publié par Enzo Vidy le 27 mars 2023 à 11:01

Véritable homme fort dans l'effectif de l' OM, Jordan Veretout est revenu sur la saison marseillaise, et ne digère pas l'élimination en Coupe de France.

Il a connu des débuts difficiles à l' OM. Lors de ses premiers mois dans la cité phocéenne, Jordan Veretout n'a pas eu l'influence espéré sur le jeu marseillais. Mais grâce à la confiance de son coach, Igor Tudor, le milieu français a rapidement pris ses marques. Son match charnière a eu lieu le 7 septembre dernier à l'occasion du déplacement à Tottenham pour la 1ère journée de Ligue des Champions.

Associé à Valentin Rongier devant la défense, Jordan Veretout réalise un match de très haut niveau malgré la défaite 2-0 de l' OM, et devient un titulaire indiscutable à ce poste. Depuis, le joueur de 30 ans forme un duo parfait avec Valentin Rongier, et se montre souvent décisif avec l' OM.

Cette saison, il comptabilise un total de 38 matches disputés toutes compétitions confondues avec l'Olympique de Marseille, pour un total de 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Ces bonnes performances tout au long de la saison ont permis à Jordan Veretout d'être sélectionné pour la Coupe du monde. Mais malgré cela, un évènement récemment vécu avec l' OM lui reste en travers de la gorge.

OM : Jordan Veretout toujours marqué par l'élimination en Coupe de France

Le 1er mars dernier, l' OM a vécu une soirée cauchemardesque au Vélodrome. Opposés à Annecy en quart de finale de la Coupe de France, les hommes d'Igor Tudor semblaient avoir le chemin déjà tout tracé vers le Stade de France. Mais comme souvent, les Marseillais se sont sabordés face à une équipe plus faible, et se sont inclinés au tirs au but, dans un stade Vélodrome médusé.

Cette élimination prive l' OM d'un possible titre en fin de saison, et la frustration était immense dans le vestiaire. Quasiment un mois après, Jordan Veretout est revenu sur cette soirée chaotique dans une interview accordée à Canal +. "Quand tu sors Rennes et Paris en coupe de France, tu dois aller au stade de France et ramener la coupe à la maison. C’est une faute professionnelle, on n’a pas le droit de perdre contre une équipe de Ligue 2."

Une déception encore présente dans les rangs marseillais, qui peuvent tout de même espérer une fin de saison complètement folle en cas d'effondrement du PSG. Pour rappel, l' OM est à 7 points du leader parisien, à 10 journées de la fin.