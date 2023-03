Publié par JEAN-LUC D le 28 mars 2023 à 23:41

Susceptible de quitter le PSG à la fin de la saison en cours, Christophe Galtier serait d’ores et déjà sur les tablettes d’un cador européen pour cet été.

Même s’il est partir pour terminer la saison sur le banc du Paris Saint-Germain, il y a de fortes chances que Christophe Galtier ne soit plus là l’année prochaine. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024, l’ancien coach de l’OGC Nice voit son avenir s’écrire en pointillés dans la capitale depuis les éliminations précoces en Coupe de France et en Ligue des Champions. Plusieurs noms ont émergé ces dernières semaines pour remplacer éventuellement le technicien marseillais.

De Thiago Motta à José Mourinho en passant par Steven Gerrard à Zinédine Zidane et tout fraîchement Roberto Mancini, les dirigeants scrutent le marché des entraîneurs, selon les médias locaux et étrangers. Ce mardi, une source anglaise a lâché une petite bombe sur l’avenir du successeur de Mauricio Pochettino chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Christophe Galtier sur le banc de Tottenham ?

En effet, d’après les informations relayées par le tabloïd britannique The Evening Standard, Christophe Galtier pourrait rebondir en Premier League la saison prochaine si le Paris Saint-Germain prenait la décision de mettre un terme à son contrat cet été. À la recherche d'un nouveau manager pour l’exercice 2023-2024 après le récent licenciement d'Antonio Conte, les dirigeants de Tottenham auraient dressé une liste de techniciens susceptibles de prendre sa relève.

Il s’agirait notamment de Julian Nagelsmann (libre), Mauricio Pochettino (libre), Roberto De Zerbi (Brighton), Ange Postecoglou (Celtic), Luis Enrique (libre) et Christophe Galtier du PSG. Si Nasser Al-Khelaïfi pense à se séparer du Marseillais de 56 ans, son homologue Daniel Levy des Spurs serait prêt à miser sur lui pour faire passer un cap au club londonien. Une porte de sortie prestigieuse pour l'actuel patron du banc du club de la capitale française.