PSG Mercato : Coup de théâtre dans le dossier Antonio Conte ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2022 à 17:40

PSG Mercato : Pressenti au Paris SG pour prendre la place de Mauricio Pochettino, Antonio Conte pourrait bien quitter Tottenham à l’issue de la saison.

PSG Mercato : Antonio Conte, l’entraîneur à poigne dont a besoin le Paris SG

À la lutte avec Chelsea, Arsenal et Manchester United pour une qualification à la prochaine Ligue des Champions, Antonio Conte, guidé par sa seule ambition, pourrait bien quitter Tottenham cet été si le Paris Saint-Germain mise sur lui pour la succession de Mauricio Pochettino. Et pour Gervais Martel, le club de la capitale gagnerait à miser sur le technicien italien, un coach à poigne dont l’équipe parisienne a besoin pour passer un cap en Ligue des Champions.

« Je vote Conte. Il a l'expérience que n'a pas Thiago Motta même si c'est peut-être un entraîneur en devenir, je veux bien le croire. Mais là, il entraîne une équipe italienne (La Spezia, NDLR) qui se trouve à la 14e ou 15e place de Serie A, une petite équipe italienne. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se tromper encore une fois. Conte, il remplit quand même toutes les cases. En plus, au niveau rigueur, quelque chose qui manque aujourd'hui au PSG, il va l'apporter », a expliqué l’ancien président du RC Lens sur La Chaîne L’Équipe. Selon les derniers échos en provenance de Londres, le Paris SG pourrait bien avoir une chance dans ce dossier.

PSG Mercato : Tottenham prépare déjà la succession de Conte

Avec les rumeurs de plus en plus persistantes envoyant Antonio Conte sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine, les décideurs de Tottenham se prépareraient d’ores et déjà à un éventuel départ de son entraîneur. Selon les informations relayées ce samedi par le tabloïd britannique The Telegraph, les Spurs auraient fait de Graham Potter son grand favori en cas de départ de Conte. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’Anglais devrait toutefois coûter plus de 11 millions d’euros parce que Brighton ne compte pas forcément se séparer de lui.

« La perspective que le président Daniel Levy se tourne vers Pochettino, le favori des fans, ne peut être écartée », précise également le média anglais. Malgré un contrat courant jusqu’en 2023, Antonio Conte pourrait donc effectivement changer d’air cet été. Une occasion en or pour le PSG.