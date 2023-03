Publié par Thomas G. le 31 mars 2023 à 09:29

Toujours en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi souhaiterait attendre une offre du Barça avant de prendre sa décision.

Après une première saison difficile, Lionel Messi est parvenu à retrouver son meilleur niveau au Paris Saint-Germain. Cette saison, l’attaquant de 35 ans est l’un des joueurs les plus décisifs d’Europe avec 18 buts et 17 passes décisives. Ses performances auraient convaincu les dirigeants du PSG de lui offrir une prolongation de contrat d’un an.

Toutefois à quelques mois de la fin de son contrat, le PSG n’est toujours pas fixé concernant l’avenir de Lionel Messi. La direction du PSG tente de prolonger le contrat du septuple ballon d’or depuis le début de la Coupe du Monde. L’international argentin prend le temps de la réflexion avant de prendre sa décision finale. Le champion du monde 20222 veut évoluer dans un effectif qui a les moyens de remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. À l’heure actuelle, seul le Paris Saint-Germain a transmis une offre concrète à Lionel Messi mais la situation pourrait rapidement évoluer.

Dans le même temps, le Paris Saint-Germain pourrait se heurter à un obstacle de taille dans ce dossier. Les velléités de départ de Lionel Messi qui pourrait être séduit par un retour au FC Barcelone.

PSG Mercato : Lionel Messi attend une offre du Barça

Depuis plusieurs semaines, Lionel Messi serait en contact permanent ave Xavi et les Blaugranas rêveraient de le recruter cet été. Selon les informations de Loïc Tanzi, l’international argentin attend une offre du FC Barcelone malgré la première proposition du PSG.

« Le PSG a fait une première offre mais lui il attend de voir les garanties sportives, qui sera là. Mais je pense surtout qu’il attend d’autres offres. Je pense que si le Barca vient avec une offre convenable il finira par aller à Barcelone. » Lionel Messi pourrait donc quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au Barça deux ans après son départ. Reste à savoir si les Blaugranas auront les moyens financiers pour faire revenir la Pulga.