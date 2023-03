Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2023 à 15:49

Régulièrement annoncé sur le départ ces dernières semaines, Christophe Galtier a fait une annonce forte sur son avenir avec le PSG ce vendredi.

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier n’est pas parvenu à convaincre sur le banc du Paris Saint-Germain. Et les éliminations précoces des Rouge et Bleu en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille et en Ligue des Champions contre le Bayern Munich n’ont pas du tout arrangé les affaires du technicien marseillais.

Selon plusieurs sources concordantes, les dirigeants parisiens seraient même déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. De Zinédine Zidane à Antonio Conte en passant par Thiago Motta, José Mourinho et Marcelo Gallardo, le club de la capitale sonderait plusieurs coachs en vue de la succession de Christophe Galtier. Pendant ce temps, le principal concerné ne semble pas du tout se préoccuper des rumeurs concernant son avenir.

PSG Mercato : Christophe Galtier travaille déjà sur la saison prochaine

À deux jours de la réception de l’OL pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain était face à la presse ce vendredi. L’occasion pour Christophe Galtier d’évoquer sa situation avec les Rouge et Bleu. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien coach de l’OGC Nice assure qu’il prépare la saison prochaine avec sa direction, notamment avec le conseiller football Luis Campos.

« Je me sens légitime d'être l'entraîneur du PSG. Je prépare la saison prochaine avec Luis Campos et la direction. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation, la manière dont on va dessiner l'effectif », a lâché l'entraîneur français de 56 ans avant d’avouer que sa priorité actuelle est le 11e titre de champion de France.

« Mon quotidien se concentre sur les dix matches avec la grande détermination d'aller chercher le titre de champion de France », a ajouté ChristopheGaltier. Annoncé sur le départ, l’ancien emblématique coach de l’ASSE donne l’impression qu’il sera encore sur le banc du PSG la saison prochaine.