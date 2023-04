Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2023 à 13:15

Une nouvelle fois interrogé sur un probable retour au PSG cet été, Xavi Simons, milieu offensif du PSV Eindhoven, a livré une réponse claire sur son futur.

Dernièrement, plusieurs sources ont révélé que le Paris Saint-Germain était déterminé à rapatrier Xavi Simons lors du prochain mercato estival. Auteur d’une grande saison sous les couleurs du PSV Eindhoven, avec notamment 16 buts et 8 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 19 ans a convaincu son club formateur de le faire revenir en Ligue 1, un an seulement après avoir signé en faveur du club hollandais jusqu’en juin 2027. Mais le Paris SG dispose d’une clause spéciale pour le rapatrier contre un chèque de 12 millions d’euros.

Désireux de récompenser l’effectif parisien après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, Luis Campos serait prêt à lever cette option et à verser à Xavi Simons une somme de 4 millions d’euros comme prime à la signature et a verser également le même montant à son agent. Mais la partie ne s’annonce pas pour autant de tout repos pour le club de la capitale française. Le principal concerné ne semblant pas particulièrement intéressé par un retour express en France.

PSG Mercato : Xavi Simons veut réussir de grandes choses au PSV

Sans exclure définitivement un éventuel retour au Paris Saint-Germain, Xavi Simons a publiquement fait savoir son intention de poursuivre avec le PSV Eindhoven et d’y réussir de grandes choses sous les ordres de son nouvel entraîneur Ruud van Nistelrooy, dont il a l’entière confiance.

« Je comprends que les gens me posent des questions sur la clause qui stipule que le PSG peut me racheter, mais d’un autre côté je pense aussi : "j’ai signé au PSV pour 5 ans, non ?" J’ai une situation stable ici. Le club a confiance en moi. Je veux juste réussir de grandes choses ici », a déclaré le jeune international néerlandais au micro du quotidien local Algemeen Dablad. Devenu titulaire au PSV, l’ancien pensionnaire de la Masia veut poursuivre sur cette dynamique et ne semble donc pas pressé de revenir au PSG, où son temps de jeu pourrait diminuer considérablement. Reste donc à savoir si Luis Campos pourra le convaincre du contraire.