Publié par Dylan le 02 avril 2023 à 15:41

Fraîchement retraité, l'ancien défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué s'est mêlé d'une affaire touchant de près le club catalan.

Tout va bien pour le Barça, ou presque ? Leader de Liga avec provisoirement 15 points d'écart sur le Real Madrid à 11 journées de la fin, le club catalan réalise une très bonne saison en championnat. Sur le plan européen, les Blaugranas ont toujours du mal, comme en atteste leur élimination en seizièmes de finale de Ligue Europa face à Manchester United. Mais depuis l'arrivée de Xavi au poste d'entraîneur en novembre 2021, ils semblent retrouver peu à peu le chemin du succès.

Le joyau espagnol du Barça, Ansu Fati, ne vit pas en revanche la saison qu'il espérait. Malgré 25 matchs disputés en Liga, le milieu offensif de 20 ans a connu très peu de titularisations. Celles-ci se comptent sur les doigts des mains : Ansu Fati n'est apparu que 10 fois dans le onze de départ de Xavi en championnat. Un constat qui a agacé son père, Bori Fati. Celui-ci a fait part de son mécontement auprès de la station de radio hispanique COPE : « Je suis en colère, oui, en tant que père. Voir Ansu pendant une courte période (en match) fait de vous un peu en colère et parfois tu penses en tant que père et non en tant qu’entraîneur » a-t-il pesté, tout en respectant le choix de Xavi.

FC Barcelone : Gerard Piqué tacle le père d'Ansu Fati

Retraité depuis novembre dernier des terrains, Gerard Piqué n'est pas resté de marbre face à la dernière sortie du père d'Ansu Fati. S'il ne fait plus partie du Barça, l'ancien défenseur central a tenu à prendre la défense du club. Tout en plaignant Ansu Fati : « Tu t’entoures de tes proches car ce sont des personnes de confiance, mais ils ne sont pas qualifiés pour être représentant ou agent de joueur, et commencent à gérer de grosses sommes d’argent. Et c’est une erreur. Il faut se mettre entre les mains de personnes compétentes » a-t-il expliqué au quotidien Mundo Deportivo.

Des propos qui devraient faire réagir l'entourage d'Ansu Fati, mais qui pourraient ne pas aider la cause de la pépite espagnole. Titulaire et buteur lors de la dernière victoire du Barça contre Elche en Liga (0-4), Fati a en tout cas reçu les louanges de Xavi pour sa prestation : « Il est très important pour moi. Son but, c'est la conséquence de tout le travail qu'il fournit et de son talent. Il le méritait » a félicité l'entraîneur de 43 ans. Une déclaration positive pour Ansu Fati, qui peut rêver d'un temps de jeu plus conséquent à l'avenir.