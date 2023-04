Publié par Enzo Vidy le 03 avril 2023 à 12:01

Alors que le PSG s'est incliné face à l'OL dimanche soir, une première réponse est tombée concernant l'avenir de Christophe Galtier.

Lutter contre vents et marées, c'est actuellement ce que fait Christophe Galtier avec le PSG. Depuis le début de l'année 2023, le Paris SG a déjà perdu beaucoup sur le plan sportif, avec une élimination en Coupe de France, ainsi qu'une nouvelle fin de parcours prématurée en Ligue des Champions.

Alors que le titre en Ligue 1 semblait déjà promis au PSG, les deux derniers matchs de championnat ont nettement prouvé le contraire. Après la défaite face au Stade Rennais (2-0) avant la trêve, le Paris Saint-Germain a offert à ses supporters une nouvelle prestation insipide, concédant une deuxième défaite de suite au Parc des Princes face à l'OL (1-0).

Si les joueurs du Paris SG ne sont pas épargnés, un homme continue d'être au centre des débats, il s'agit bien évidemment de Christophe Galtier. L'entraîneur parisien ne semble plus du tout maître de la situation, et cela se ressent dans le niveau de son équipe. Les joueurs n'ont plus envie, et ne semblent plus du tout en adéquation avec le schéma de jeu de Christophe Galtier, qui est désormais plus que jamais contesté par les supporters du PSG.

PSG : Christophe Galtier, aucune décision prise à l'heure actuelle

Si l'on en croit les informations révélées par RMC Sport ce lundi matin, la direction parisienne n'a pas encore pris de décision en ce qui concerne l'avenir de Christophe Galtier. Fragilisé depuis plusieurs semaines, l'entraîneur du PSG veut continuer à se battre, comme il l'a déclaré après la défaite face à l'OL dimanche soir en conférence de presse.

"Est-ce que je suis résigné? Non! Je vais me battre jusqu'au bout. Il faudra avoir un autre comportement. Il peut y avoir de la fatigue après la trêve, mais nous devons réagir lors du prochain match." Un appel à la révolte pour le déplacement à Nice samedi prochain. Reste à savoir si les joueurs parisiens iront dans le même sens que leur entraîneur, sous peine de le condamner défintivement en cas de nouvelle contre-performance.