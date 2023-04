Publié par Enzo Vidy le 03 avril 2023 à 10:31

Sans âme et sans envie, le PSG s'est incliné 1-0 face à l'OL. À l'issue du match, l'entraîneur lyonnais, Laurent Blanc, n'a pas été tendre avec le Paris SG.

Deux semaines après avoir sombré face au Stade Rennais, le PSG était attendu pour ce choc face à l'OL. Les hommes de Christophe Galtier avaient l'occasion de prendre neuf points d'avance sur le RC Lens et l'OM. Mais comme trop souvent en cette année 2023, les Parisiens n'ont rien montré. Malgré dix premières minutes intéressantes, le PSG s'est ensuite endormi, et a laissé le ballon à des joueurs lyonnais remplis de bonne volonté.

Si les Parisiens ont bénéficié d'un sursis après le penalty manqué d'Alexandre Lacazette à la 39e minute, cela n'a pas eu d'impact dans les attitudes des joueurs de Christophe Galtier, toujours aussi apathiques devant un public pourtant au rendez-vous. En seconde période, le PSG sera puni par une magnifique action lyonnaise, conclue par Bradley Barcola à la 56e minute de jeu. Derrière, le Paris SG ne proposera quasiment rien, et finira par s'incliner 1-0, concédant une deuxième défaite de suite à domicile.

PSG : Laurent Blanc ne mâche pas ses mots envers le Paris SG

À l'issue de la victoire de l'OL au Parc des Princes, Laurent Blanc, ancien entraîneur du PSG, remercié en 2016, s'est présenté en conférence de presse. S'il était évidemment satisfait de la prestation de ses joueurs, il n'a pas manqué de faire un constat implacable sur la nouvelle saison galère du Paris SG.

"Je connais un peu les lieux, le club. Le problème, quand l'objectif numéro 1 qui intéresse tout le monde n'est plus accessible, on dirait que la saison n'existe plus, à tous les niveaux. C'est comme ça. On le sent. La Ligue des champions continue et tout va bien. Quand elle s'arrête, tout est fini et on parle de la saison prochaine. C'est très difficile de remobiliser tous les joueurs pour le championnat."

Des déclarations fortes, qui témoignent parfaitement de la situation actuelle du PSG. Au classement, le Paris SG ne possède plus que six points d'avance sur le RC Lens et l'OM. Le titre est donc loin d'être acquis pour les hommes de Christophe Galtier, qui se rendent à Nice samedi prochain.