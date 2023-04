Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2023 à 12:07

S’il a survécu à la défaite face à l’OL (0-1), Christophe Galtier pourrait finalement ne pas terminer la saison sur le banc du PSG. Tout dépend de lui.

Après la nouvelle défaite du PSG en Ligue 1, dimanche soir, face à l’Olympique Lyonnais, L’Équipe a rapporté dans son édition de lundi que la direction du club n’avait pas prévu de licencier Christophe Galtier dans l’immédiat. « De source interne, hier soir, le sort de Galtier n’était pas menacé à court terme. Mais les évictions récentes autres coach montrent que la météo n’est pas propice pour les entraîneurs en ballottage », expliquait le quotidien sportif.

Et justement, un autre média francilien assure ce mardi que le vent de limogeage des entraîneurs, qui souffle en ce moment en Premier League, pourrait contaminer le PSG si le successeur de Mauricio Pochettino ne fait pas ce qu’il faut pour mettre un terme à la mauvaise passe de son équipe.

PSG Mercato : Christophe Galtier a deux matchs pour sauver sa tête

Éliminé de la Coupe de France par l’OM et sorti prématurément de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain n’a plus que le championnat de Ligue 1 pour sauver sa saison. Mais après leur défaite contre l’OL lors de la 29e journée, les Rouge et Bleu ont réduit leur marge de manoeuvre à 9 matches de la fin du championnat, puisqu’ils ne sont plus qu’à six longueurs d’avance sur leurs poursuivants directs, le RC Lens et l’OM.

Pour les dirigeants qataris, il est hors de question de réduire davantage cette avance dans les prochains jours. Le journal Le Parisien assure donc ce matin qu’en cas de nouveaux revers face à l’OGC Nice (8 avril) et le RC Lens (15 avril) dans les deux prochaines semaines, Christophe Galtier pourrait se voir indiquer la sortie sans même finir sa première saison avec le club parisien. L’ancien emblématique coach de l’ASSE est donc prévenu.