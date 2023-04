Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2023 à 13:37

À la recherche d’un renfort de poids en attaque pour la saison prochaine, Luis Campos, conseiller football du PSG, prépare un coup de maître pour cet été.

Pour retenir Kylian Mbappé, qui ne veut plus évoluer en pivot, le Paris Saint-Germain a fait du recrutement d’un avant-centre sa principale priorité pour le prochain mercato estival. Dans cette optique, Luis Campos viserait notamment Rashford (Manchester United), Harry Kane (Tottenham) et Victor Osimhen (Naples). Mais selon plusieurs sources proches du club de la capitale française, le dirigeant portugais pourrait finalement se concentrer sur l’international français Randal Kolo Muani.

Étincelant pour sa première saison en Bundesliga, l’ancien attaquant du FC Nantes a déjà inscrit 17 buts et donné 14 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Eintracht Francfort. Des statistiques et une entente avec Mbappé en équipe de France qui ont fini de convaincre les décideurs parisiens qu’il possède le profil idéal pour accompagner Mbappé sur le front de l’attaque chez les Rouge et Bleu. Pour le faire venir cet été, campos aurait même déjà concocté un plan bien ficelé.

PSG Mercato : Randal Kolo Muani échangé contre Hugo Ekitike ?

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le portail spécialisé Media Parisien, le Paris Saint-Germain et l’Eintracht Francfort travailleraient sur un échange incluant Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike. Arrivé l’été dernier en prêt, l’attaquant de 20 ans n’arrive pas à s’imposer et le Paris SG penserait déjà à le vendre après avoir payé au Stade de Reims les 35 millions d’euros de son obligation d’achat. L’international espoir français pourrait donc servir de monnaie d’échange dans l’opération Kolo Muani.

Le club allemand étant ouvert à cette opération. Logiquement, en plus d’Ekitike, le PSG signerait un joli chèque aux Aigles pour finaliser le deal. De son côté, le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités, bien informé sur le club de la capitale, indique que l’Eintracht Francfort serait ferme concernant Kolo Muani : un transfert direct à 100 millions d’euros ou rien.